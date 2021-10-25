新冠肺炎｜海洋光譜號取消周四出發航程　籲政府重新考慮停航要求

皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」，有船員驗出「復陽」情況，導致上周四（21日）的「公海遊」被迫取消，約1,200名已登船旅客要下船。

皇家加勒比國際遊輪今（25日）表示，需要取消本周四（28日）出發的「海洋光譜號」3晚海上遊航程，並對是次受政府公布停航影響的乘客，將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。船公司指，所有海洋光譜號船員（包括該名復陽船員）的檢測結果呈陰性，呼籲政府重新考慮暫停21天的決定。



皇家加勒比國際遊輪今（25日）表示，需要取消本周四（28日）出發的「海洋光譜號」3晚海上遊航程。(資料圖片)

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皇家加勒比國際遊輪：所有船員檢測陰性

皇家加勒比國際遊輪表示，旗下的海洋光譜號一名船員在每周例行檢測中第一個樣本結果為不確定同日第二個樣本結果初步呈陽性。該船員為早前7月確診新冠病毒其後康復，已完成規定的疫苗接種。該船員於翌日再於醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心進行檢測，樣本結果呈陰性。航班全體1,250名船員的第二次檢測已於日前得到結果，全部為陰性。在各種證據支持下，惟衞生署仍以第二個樣本之復陽結果，最終界定為陽性，並要求停運最少21日。

該公司續指，所有海洋光譜號船員（包括該名復陽船員）的檢測結果呈陰性，呼籲當局重新考慮暫停21天的決定，目前預訂了本月28日至11月11日之間任何航行的客人如果希望取消，可以全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。