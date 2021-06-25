郵輪公海遊｜皇家加勒比海洋光譜號延遲啟航　停預訂7.30航線

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-25 23:50

郵輪公海遊Seacation原定7月底復辦，不過其中皇家加勒比國際遊輪近日去信旅行社，告知「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）需要延後啟航。皇家加勒比回覆查詢時指，入境檢疫政策因疫情不斷變化，希望在短期內可公佈航程細節，目前暫時停止接受7月30日航線之優先預訂。

皇家加勒比回覆查詢時指，入境檢疫政策因疫情不斷變化，希望在短期內可公佈航程細節。（網上圖片)

政府早前公布，7月底復辦郵輪公海遊，不過所有船員及乘客，要完成接種兩劑疫苗並隔14天後才合資格上船，少數人因健康理由，獲得醫療證明可豁免。另外，所有乘客登船前須持48小時陰性檢測結果，並必須安裝「安心出行」，船公司會設追蹤接觸者裝置。

有旅行社近日接獲通知，「海洋光譜號」需要延後啟航。（資料圖片／梁煥敏攝）

通知旅行社延後啟航 根據條款賠償

皇家加勒比國際遊輪原表示旗下的「海洋光譜號」會於6月初來港，如一切安排順利，最快於7月29日啟航。不過，有旅行社近日接獲通知，「海洋光譜號」需要延後啟航，目前暫停7、8月船票銷售，並根據條款賠償。

皇家加勒比：入境檢疫政策不斷變化

皇家加勒比回覆查詢時指，正嚴格執行政府的要求，準備郵輪復航，而整個準備是一個漫長的過程，包括檢疫和安排全體船員接種疫苗，加上入境檢疫政策對來自不同國家的人士因疫情不斷變化，例如從本周開始，所有印尼航班被禁止進入香港，而英國隔離期亦延長至21天，希望在短期內可公佈航程細節以及所有其他銷售相關事宜，暫時停止接受7月30日航線之優先預訂。