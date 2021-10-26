新冠疫苗｜專家研打復必泰年齡降至5歲　崔俊明料兩月後始獲供應

本港暫時只有12歲或以上人士才可接種復必泰疫苗，不過專家正研究再將接種門檻降低，探討5歲或以上兒童打針的可行性。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(26日)於港台節目《千禧年代》表示，美國食品藥物管理局（FDA）今日始討論批准使用事宜，且兒童使用的成份及所需劑量均與成人不同，需重新製造，另全球各國亦會有意洽購，相信本港兩個月後，始有望獲得兒童新冠疫苗供應。他又指，FDA亦正就兒童注射兩劑大人1/3劑量的決定進行審批，與本港目前規定不同。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，兒童打針年齡門檻或降低的消息令人鼓舞，對學校恢復全日面授課有推動作用「起碼有盼望」。他強調，接種與否始終視乎家長意願及信心。



本港暫時只有12歲或以上人士才可接種新冠疫苗，不過專家正研究5歲或以上兒童打針的可行性。(資料圖片)

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅日前表示，已有研究顯示5至11歲兒童注射三份之一劑量的復必泰疫苗，對變種病毒保護力高，而且沒有心肌炎情況，相信委員會稍後有機會聯同科興疫苗的相關研究結果一併討論，預計在一至兩個月後，5至11歲兒童或有機會接種新冠疫苗。

美國研究顯示兒童接種後有效性達到91%

崔俊明指，由於臨床研究一般先以大人為對象，緊隨其後始是兒童及孕婦，遂有時間上的先後分別。他提到，美國研究顯示，3千多個包括患慢性病的兒童接種後，有效性達到91%，與大人有效性相若，可以防症狀感染，亦無心肌炎情況。他又提到，研究數據越多越好，但由於屬緊急使用，「唔會等，不良反應用多咗先會發現，亦會一路監測。」

崔又提到，相信港府現正與藥廠聯絡洽購事宜，但他指，由於美國食品藥物管理局，今日始討論批准使用事宜，且兒童使用的疫苗成份及所需劑量均與成人不同，需重新製造，另全球各國亦會有意洽購，他估計「供應未必咁快有，講緊係兩個月後的事」。

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崔︰接種起碼有疫苗擋住

至於5歲至11歲兒童打針的逼切性，他指，由於變種病毒情況出現，現時已不談75%群體免疫率，而是越多人接種越好，「起碼有疫苗擋住」，且目前長者接種率未見理想，兒童打針可同時加強對社會保障。

港府現時規定，12歲或以上兒童僅需接種一劑復必泰。他則指，打一針原意是防止心肌炎副作用，但FDA研究顯示，一劑的有效性未必持久，美國當局目前正就兒童注射兩劑大人1/3份量的決定進行審批。

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張勇邦︰降低兒童打針年齡門檻訊息令人鼓舞

現時學校師生達7成接種率，可恢復全日面授課。張勇邦於同一節目認為，降低兒童打針年齡門檻訊息令人鼓舞「起碼有盼望」，惟學童接種與否，視乎家長意願。他認為，政府及專業人士需給予足夠資訊，予家長信心，當中由於升中考慮，對高年級誘因較大，相信低年級家長則持觀望態度，「除有充足例證，顯示附近地區大量接種，情況良好，俾到多點信心。」

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