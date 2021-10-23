安心出行｜一文看清各處所安排　教育局：進入官立學校需使用

政府周四（21日）宣布，由11月1日起，市民進入政府大樓和辦公處所前需要使用「安心出行」，不能再「填紙仔」，不過並無交代具體地點，連日來傳媒機構需要向政府部門逐一查詢新安排是否適用於轄下場所。

繼昨日醫院管理局表示，市民進入公立醫院時需要使用安心出行後，教育局今日(23日)回覆指，新安排適用於官立學校，但學生可獲豁免。



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教育局發言人今日表示，由11月1日起，進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」的新安排，適用於官立學校。至於學生，由於他們未必有智能手機，而且有回校上課記錄，所以並無同樣規定。換言之，教職員、家長和訪客進入官立學校時，相信會被要求使用安心出行。

至於與市民日常出行息息相關或一些避災設施是否也要規定用安心出行，例如各區民政事務處、社區會堂、社區中心、臨時避暑中心、臨時避寒中心、臨時庇護中心等，民政事務總署今日只回覆，會按其運作需要、實際情況和服務對象等因素制訂相關的安排，未有正面回應是否有豁免安排。

至於市民進入各級法院前是否要先掃瞄安心出行二維碼，司法機構稱，因應公共衞生情況，正檢視進入法院大樓前使用「安心出行」流動應用程式的安排，有關詳情會於稍後盡快公布。

記者正向衞生署、食環署、康文署、社署、郵政署、入境處、懲教處、勞工處查詢其轄下公共設施的安排，有待回覆，相關設施包括公廁、公園、街市、圖書館，體育館及運動場等。

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醫管局昨晚回覆查詢時表示，11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」。部份人士可獲豁免，包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記。