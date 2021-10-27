毅行者連續3年停辦　樂施會︰被指有潛在播疫風險　啟動後備方案

「樂施毅行者」過去兩年分別因反修例運動及疫情影響停辦，原定今年11月19日至21日復辦實體活動。樂施會今日（27日）表示，昨日接獲政府書面通知，指毅行者活動位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員，並連續3日橫跨數個區域進行，認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，故「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准。

今年活動未能如以往般以連續三天的實體形式舉行，大會對此感到極為失望和無奈。已繳交樂施毅行者2021報名費、登記費及捐款的隊伍，可選擇退回相關費用。



越野跑活動樂毅施行者已連續兩年停辦，對上一次舉行為於2018年。（資料圖片）

樂施會表示，今年中至今一直與政府部門緊密溝通，包括介紹活動歷史、形式及規模，以至多月來應當局要求，先後多次更新及遞交活動申請書內的防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、在檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗，及提交活動前48小時陰性檢測報告等，以符合舉辦大型體育活動的要求，並一直沒有收到明確反對通知。但是，在活動舉辦三星期前，突然知悉今年樂施毅行者的「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准。

大會指出，近期部份無提供飲食補給的大型體育活動獲政府豁免，可恢復以慣常的實體模式舉行。但是，樂施毅行者有別於其他山賽及路賽，活動時間長達48小時，位處屬於公眾的麥理浩徑，沿途提供飲食予參加者，參與及義工人數逾4,000人，更橫跨西貢至元朗共100公里等等，或構成相關的防疫風險考慮。

全力啟動後備方案 以全新模式呈現

大會表示，正積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間，讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門的許可證審批，希望參加者繼續抱持毅行的初心，以腳步攜手共渡前所未見的挑戰和難關，以另一種形式在麥理浩徑上再次相見。