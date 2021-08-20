樂施毅行者停辦兩屆　將於11月復辦　參加者須打齊兩針

樂施會舉行的「樂施毅行者」過去2年分別因反修例運動及疫情影響停辦，樂施會今日（20日)公布，將於11月19日至21日復辦實體活動。因應政府於限聚令下舉辦大型體育活動的要求，不建議安排支援隊員以減少參與人數，而所有參與人員在活動前14天需要完成注射兩劑疫苗。



越野跑活動樂毅施行者已連續兩年停辦，對上一次舉行為於2018年。（資料圖片）

下星期公布詳情

樂施會指「樂施毅行者2021」將於11月19日至21日舉辦，活動的預先登記階段於周四結束，今年公開抽籤隊伍數目大約為200隊，將於下星期公布詳情。

樂施會指，多個月來一直就活動安排與政府聯繫，並於上月向有關當局呈交活動建議書。為符合在政府限聚令下舉辦大型體育活動的要求，必須大幅減少參與人數，包括不建議安排支援隊員，以及所有參與人員在活動前14天完成注射兩劑疫苗。而大會所有防疫安排細節均以政府最新要求為準，樂施會將適時作通知。

「樂施毅行者」過去兩年停辦，於2019年因反修例運動取消；而去年的「樂施毅行者」原本延期至今年1月舉行，但最終因疫情而取消。