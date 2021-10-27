消防處短片《保持在線》　推廣「調派後指引」：跟住做就救到人

「保持在線聽指引，跟住做就救到人！」消防處今日（27日）推出短片《保持在線》，推廣消防處的「調派後指引」，故事講述消防隊目（控制）梁雪兒接聽報案電話後，透過「調派後指引」，協助報案人用心外壓救活觸電的傷者，梁雪兒在短片中提醒市民，致電999後要保持通話，只要聽從指引就可以救到人。



+ 19

消防處短片《保持在線》全長9分鐘，故事講述阿明在家中觸電昏迷，好友阿樂情急之下致電999求助，由消防隊目（控制）梁雪兒接聽電話，梁雪兒透過電話安撫阿樂情緒，再指導他講出所在位置，當救護車接call後，梁雪兒就通過「調派後指引」，教導阿樂為阿明進行心外壓。

不過，阿樂因為害怕一度猶疑不敢按壓，梁雪兒透過電話鼓勵阿樂，強調只有身邊人才能第一時間救到傷者，梁雪兒與阿樂一同數拍子，最終成功救活阿明。梁雪兒提醒市民，如遇緊急事故切記要「保持在線」，「保持在線聽指引，跟住做就救到人」。

消防處自2018年10月推出「調派後指引」，提供逾30種傷病情況急救指示。截至今年6月底，共向逾151萬人次提供服務，當中可能危及生命的個案，最多涉及心跳或呼叫驟停有18,466人次，涉及分娩、流產的有7,542人次，哽塞有3,742人次。