保持通話｜靠消防處指引　妻聽拍子首施心外壓　奇蹟救命危丈夫

心臟停頓愈久，生存機會愈低。零急救知識的馮太，赫見平日健康的丈夫，突然無呼吸、雙眼反白，慌亂中全靠電話中消防處調派後指引，放膽為丈夫施心外壓，成功令僵硬冰冷的身驅漸變軟，直至救護員抵達。主診醫生後來告訴馮太，全靠在黃金時間內出手施救，「醫生都話最幫到先生係我，唔係醫生。」

馮太回想仍不禁哽咽，深切體會到如今仍能拖住丈夫溫暖的手，彌足珍貴，特別向接線的消防人員寫致謝信，感謝對方在電話中撫平緊張並耐心指導，「如果唔係佢陪住我做，我諗會十分鐘齌坐喺度望住。」

現已完全康復的馮生，希望藉今次起死回生的經歷，呼籲市民如遇緊急情況，與消防處人員「保持通話」，可帶來一線生機甚至能發生奇蹟。



馮生、馮太事後趁有會面機會親自向消防隊目（控制）梁雪兒道謝。（歐嘉樂攝）

「一、二、三、四、一、二…」電話兩頭一起不懈數拍子，馮太冷靜聽從消防處通訊中心人員的指示，為不醒人事、停止呼吸的丈夫施心外壓（CPR），直至救護車抵達。馮太稱，自己完全無急救知識，「連心臟喺邊都唔知」，哽咽憶述「醫生都話最幫到先生係我，唔係醫生。因為通常心臟病發，病人頭十分鐘就會失救而死，所以全靠我當時把握到黃金機會，先可以救返先生一命。」

去年11月一個周六晚上，陪伴失眠女兒的馮太，未有為意丈夫鼻鼾聲，在女兒提醒後返房，赫見丈夫在床上失去意識、雙眼反白及口吐白泡，於是即時召救護車，準備掛線時，獲指示做心外壓，馮太當下反應「驚整親佢」，但獲對方鼓勵，馮太於是按照指示，先將身高5呎11的丈夫搬到地上。她驚見床濕掉，丈夫已失禁，而且身體變硬及變黑，「我知道果刻一定要做啲嘢。」她遂放膽施心外壓，再吃力都不放棄，丈夫僵硬冰冷的身驅漸變軟，直至救護車抵達。

自此之後，我其實好感恩，真係仲好記得個畫面，摸落去（丈夫）身體係凍咗，真係好驚好驚…我𠵱家每次拖住佢隻手仲係暖嘅，我就覺得真係好感恩，原來每一日仲可以喺埋一齊係好難得，我會更加珍惜，每一日都當係最後一日咁樣生活。 馮太

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醫生診斷馮生患遺傳性心臟病，入院時回復微弱心跳及呼吸。幸而馮生昏迷四日後便甦醒，沒有後遺症。馮太仍有餘悸「完全無諗到會有心臟病」，因馮生不煙不酒，有定期身體檢查，愛好運動、玩機動遊戲，幸仍就讀小學的女兒察覺異常，並鎮靜協助理解指示，馮太特別感謝當晚接聽電話的消防隊目（控制）梁雪兒，「如果唔係佢陪住我做，我諗會十分鐘齌坐喺度望住先生。」他們事後特意寫致謝信予梁雪兒，並趁有會面機會親自道謝。

除咗能夠幫到事主，後來得知幫助到成個家庭，我覺得做調派後指引，雖然好羨慕前線衝鋒陷陣去救人，估唔到做後勤都可以把握黃金時間，搶佔先機救人，所以我好為呢個指引同我哋調派員崗位自豪。 消防隊目（控制）梁雪兒

消防隊目（控制）梁雪兒。（歐嘉樂攝）

接線消防隊目安慰對方︰我係一路陪住你直到救護員到

今次亦是梁雪兒投身消防處以來深刻個案之一，「我哋都明通常都好慌亂，特別係面對親人，會無咁冷靜，我都係跟住指引一步一步教馮太、冷靜馮太，等佢可以聽得到、做得到。」尤其面對停止心跳的個案，「唔怕㩒錯，只怕無㩒，因為㩒佢會醒，痛佢會醒。」梁雪兒的心得是安慰人時要急其所需，「話俾佢聽急救車已經喺途中，我嚟緊會點樣做，我係陪緊你嘅，我係一路陪住你直到救護員到。」

現已完全康復的馮生表示，「非常壞情況之下都可以醒得返，都係因為我太太、同雪兒畀嘅指示。」他又希望籍分享起死回生的經歷，「令其他市民知道原來緊急時，係有人會幫到你，唔好收線聽返消防處指引，可能會有一啲奇蹟發生到。」

消防處自2018年10月推出「調派後指引」，提供逾30種傷病情況急救指示。截至今年6月底，共向逾151萬人次提供服務，當中可能危及生命的個案，最多涉及心跳或呼叫驟停有18,466人次，涉及分娩、流產的有7,542人次，哽塞有3,742人次。