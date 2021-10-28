機管局保三跑資金　來年發逾500億債券集資　50億零售債公眾可買

香港機場三跑的填海工程大致完成，預計明年可以啟用。機管局向立法會經濟發展事務委員會報告時指，疫情之下2020/21年度機場客量及飛機起降量，分別按年下跌98.6%及66.2%，錄得虧損44億元，負債額為70億港元。

機管局指，受交通量主導的營運盈餘及機場建設費，可為三跑道系統項目提供的實際資金，仍存在很多不確定性。機管局重新審視各種金融工具後，計劃於未來12個月進一步集資最多約500億元，包括最多40億美元（折合約312億港元）的美元機構債券，並按市况發行最多200億元的港元債券，其中50億元屬定息零售債券，將供公眾購買，讓公眾參與三跑項目投資。



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機管局去年度蝕44億元

機管局於提交立法會的三跑進度報告指出，疫情下對非本地居民實施旅遊限制，致航空旅遊的需求下跌，2020/21年度僅處理90萬人次的客運量，及127,760架次的飛機起降量，貨運及航空郵件業務則能維持，貨運量僅輕微減少2%。

機管局指，2020/21財政年度錄得虧損淨額為44億港元，淨負債額為70億港元，但指負債情況仍屬舒適水平，信貸評級仍然強健。

倫敦希斯路機場日前預計，2026年或之前全球航空都不能完全恢復。機管局在文件表示，航空業界普遍預計客運將經過3至4年才逐步回復至疫情前水平，指受交通量主導的營運盈餘及機場建設費，可為三跑道系統項目提供的實際資金，「仍存在很多不確定性」。

機管局︰無須政府提供任何形式的財務擔保

機管局重新審視各種金融工具後，計劃於未來12個月透過發行3款債券集資，包括最高達40億美元的長期美元機構債券、50億港元的定息零售債券，以及最多150億港元的機構債券。當中50億港元的定息零售債券，原訂於2020年2月發行，但因新冠疫情爆發而延期，機管局將視乎市況，明年推出，配合疫情消退後的機場客運量復蘇步伐，讓香港市民有機會參與三跑項目投資。

機管局續指，曾與財務顧問就融資作討論，預期機管局能夠維持其投資級別信貸評級。鑑於機管局往績良好，加上最近於2020/21財政年度的集資活動中，投資者反應踴躍，機管局有信心能夠繼續借助其良好的信貸狀況，以合理成本從市場籌集資金。機管局無須政府提供任何形式的財務擔保，為三跑道系統項目融資。