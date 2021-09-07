三跑鋪設竣工　料2024年全部工程完成　視乎疫情或分階段啟用設施

香港國際機場第三跑道今日（7日）舉行鋪設工程竣工典禮，三跑預計將於2022年下半年投入服務，而整個三跑系統，包括T2客運廊等則料於2024年完工。

機場管理局表示，整個三跑系統目標是帶來額外每年3,000萬人流，將來機場人流預料高達1.2億人次。不過機管會亦強調，會不斷審視疫情影響，如將來有需要，或會分階段啟用二號客運大樓設施。



+ 15

機場第三跑道全長3,800米，跑道瀝青鋪設工程今年6月已完成。機管局三跑道項目管理副總監梁景然相信，整個三道系統工程預算仍為1,415億元，目前工程已完全超過一半，填海工程已大部份完成，料可按計劃時間啟用。他又表示，現時疫情下飛機升降量大減，對工程進度亦有幫助。

至於客量方面，機管局預計三跑系統啟用後，機場處理客運量可達1.2億人次。對於疫情的影響，梁景然回應指，機管局會不斷評估疫情狀況，如啟用三跑系統後，疫情仍未復原，或可分階段啟用新建設施，包括登機櫃位等。

機場建設費料徵收至2031至2032年

至於應付三跑工程向旅客徵收的機場建設費，則料待與三跑道系統相關的所有債務全部償還後，才停止收取，即預料要較原計劃延遲約一年，要至2031至2032年才停收。

目前機場第三跑道正進行飛行區地面燈號工程，而跑道及滑行區共設有1.4萬個飛行區，地面燈號包括中線燈及安全著陸區燈號，料明年中完成安裝及測試。梁景然表示，地面燈號可做到節能，「大雨、大霧就光啲，天朗氣清可以唔使咁光」。他又強調，三跑安全系數達最高的第三級別，對比之雨，舊啟德機場連第一級亦未能達到。

梁景然指會不斷評估疫情情況，如啟用後疫情仍未復原，可分階段啟用設施，包括登機櫃位等。（張浩維攝）

機管局每年檢查跑道監察沉降問題

梁又指，填海工程難以避免有沉降問題，機管局每年會為跑道進行檢查；從現有跑道經驗而言，瀝青一般於7至8年便出現沉降問題，屆時會進行重鋪及拉平等工程。

另外，梁景然表示，目前亦正進行T2客運廊地基工程，以及擴建二號客運大樓等，旅客將來可乘旅客捷運系統前往T2客運廊登機。而T2客運廊中，登機閘口等將增設目的地資料板，展示目的地天氣、風景照片等。梁強調，目標是機場可重奪以往領先位置。

林鄭月儀為典儀擔任主禮嘉賓，她致詞時指，三跑道系統為香港建造業的里程碑。（張浩維攝）

林鄭預告中央支持香港發展措施陸續有來

行政長官林鄭月娥為典禮擔任主禮嘉賓，她致詞時指，三跑道系統為香港建造業的里程碑，當中使用的環保填海技術，減低對附近水質及生態影響。目前新技術已應用在東涌新市鎮，相信在「明日大嶼」中亦會大派用場。

她又表示，對本港前景充滿信心，並預告「中央支持香港發展措施陸續有來」。她強調，以往並非不願意投資基建，而是因為過去惡劣政治環境令「同事好怕拎撥款上立法會」，惟已是「過去式」。