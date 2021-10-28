車用石油氣下月加價最高加14%　的士司機嘆壓力大：唯有做多兩轉

機電工程署今（28日）宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在下月期間的車用石油氣上限價格，每公升按月調升至4.53元至5.09元，加幅為每公升0.56元至0.57元。

12個專用氣站中，元朗德業街升幅最勁，加價14.1%，惟油價上限仍屬最低水位，每公升4.53元，與最貴氣站即柴灣豐業街及西九龍翱翔道相差12.4%。有的士業界人士指，油價不斷增加，惟港府已停止發放燃料補貼，進一步構成經營壓力，「只能無奈硬食」，亦只能選擇較便宜的氣站入油，「或者勤力啲，揸多一、兩轉，補返個入油費。」



專用氣站上限價格將於11月加價，車用石油氣每公升整調為4.53元至5.09元。（政府新聞處提供）

12個專用氣站中，當中有11個每公升氣價將加5角6仙，加幅介乎12.4%至14.1%，當中以元朗德業街升幅最勁，由每公升4.53元加至3.97元，加價14.1%；灣仔馬仙道則由每公升4.18元加至4.75元，增加5角7仙，加幅則達13.6%。



發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

有的士業界人士指，車用石油氣不停加價，加上政府已停止發放燃料補貼，變相百上加斤，構成經營壓力。（資料圖片）

港九新界的士司機總會主席李志祥表示，車用石油氣不停加價，加上政府已停止發放燃料補貼，變相百上加斤，構成經營壓力，業界曾向政府反映不果，「都無得點樣紓緩，只能無奈硬食」。他又指，加價亦會令司機傾向選擇前往較平價的油站入油，排隊車龍或進一步增加。李志祥續指，的士司機受油價加價壓力影響，利潤減少，「唯有勤力啲，揸多一、兩轉，補返個入油費。」