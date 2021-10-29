新冠肺炎｜今增5宗確診　已打針及帶變種病毒　涉機組人員、外傭

本港今天（29日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，患者均無病徵，已經完成疫苗接種，亦驗出帶有L452R變種病毒，其中3名患者是外傭，2人則是機組人員。

本港今天有少於5宗初步確診個案。



▼衞生署及醫管局10.26日公布個案最新趨勢▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至10月29日零時零分，中心正調查五宗新增確診個案，至今本港個案累計12343宗。過去14天累計報告61宗個案，全屬輸入個案。

新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男三女，年齡介乎31至60歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。其中四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間確診。

第12344宗個案是一名60歲男子，他是機組人員，在10月27日由美國和英國經航班VS238抵港，3月12日及5月28日在英國接種兩劑AstraZeneca疫苗。

第12345宗個案是一名38歲女子，她是外傭，10月27日從菲律賓經航班CX906抵港，3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗。第12346宗個案是一名59歲女子，同樣是外傭，與第12345宗個案同一天乘同一班航機抵港。她在5月6日及27日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12347宗個案是一名31歲男子、機組人員，10月27日從俄羅斯經航班RU9957抵港，他於7月23日及8月13日於俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗。第12348宗個案是一名40歲女子，她是外傭，10月25日從菲律賓經航班5J272抵港，入住竹篙灣檢疫中心後確診。她在7月26日於菲律賓接種强生疫苗。