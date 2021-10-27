新冠肺炎｜今5宗確診兩帶變種病毒　返美貨機人員確診

本港今日（27日）錄得五宗新冠肺炎確診，全部都由高風險地區返港，連續19日無本地個案。確診個案中，兩人染到L452R變種病毒；其中一名來自美國的貨機機組人員抵港後，在機場檢測時確診，他原本是豁免檢疫人士。今日初步確診少於五宗。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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五名病人中三人都是10月25日從巴基斯坦經杜拜坐EK384航班抵港，並在香港機場驗出對新冠病毒呈陽性分別為：

．16歲男病人（編號：12337）的變種病毒檢測結果未出爐，他早於9月29日已發病，9月9日及9月30日在巴基斯坦分別接種兩劑復必泰疫苗。

．40歲女患者（編號：12338）沒有病徵但帶有L452R變種病毒，她7月10日及8月30日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

．10歲女童（編號：12339）沒有病徵但帶有L452R變種病毒。

由於有關航班有三名乘客抵港時確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止阿聯酋航空營運的客機在10月27日至11月9日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

▼10月26日強制檢測公告詳情▼



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另外兩名病人為：

．77歲婦人（編號：12340）無病徵，10月23日從美國經韓國坐KE607航班到港，在香港機場檢測呈陰性，入住紅磡香港嘉里酒店隔離，第三日採集的樣本呈陽性，但病毒量太低未能完成變種病毒檢測。她3月18日及4月15日在美國注射兩針莫德納疫苗。

．54歲男貨機機組人員（編號：12341）無病徵，居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），10月19日在香港檢測呈陰性，10月21日前往美國，10月25日經CX075航班返港，並在香港機場驗到陽性，變種病毒檢測結果未出爐。他3月10日及4月8日在香港接種兩劑復必泰疫苗，8月3日在香港檢驗的血液樣本抗體呈陽性。衞生署表示，他本身獲豁免檢疫。他3月10日及4月8日在香港接種兩劑復必泰疫苗，他潛伏期在港居住和到訪的地點都會納入強制檢測公告，任何指定期間身處指明地方內的人士，須在明天（28日）或之前檢測。

今日初步確診少於五宗。