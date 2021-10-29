無字頭689車牌11月中拍賣　車牌專家料可50萬成交

運輸署今日（29日）宣布，早前因惡劣天氣取消的的傳統車輛登記號碼拍賣會，改於11月13日（周六）舉行。當日將會公開拍賣220個車輛登記號碼，無字頭「689」車牌亦是其中之一。前特首梁振英在2012年特首選舉中以689票當選，這組數字繼而成為他的外號。資料顯示，曾有人駕駛「CY689」車牌，成為網民熱話。



署方表示，除獲豁免人士外，所有入場人士必須使用「安心出行」，才會獲准進入拍賣場地，包括拍賣會場及繳款室。



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



+ 8

車牌專家顏文瀚：不應「用政治浪費靚牌」

優質幸運車牌中心負責人顏文瀚表示，曾有車主因車牌「CY 689」受困擾，但認為從車牌號碼意義上，1、6、8、9向來都是深受歡迎及有玄學意思，形容無字頭「689」組合是「極靚」，認為僅次於「668」，過往不少客戶都熱衷競投有字如帶A的同數字組合，笑言不應「用政治浪費靚牌」。他估計會搶手，賣出價可達50萬元。

▼將會公開拍賣220個車輛登記號碼▼



車主駕駛「CY 689」曾惹熱議

翻查資料，前特首梁振英當年以689票當選，這組數字繼而成為他的外號，增添了政治意味。曾有車牌「CY 689」的凌志汽車，成為網絡熱話，因梁振英曾乘搭同款車，只是掛有區徽。後來證實「CY 689」車主姓莊，名字縮寫都是CY。

進入競投會場需掃瞄安心出行

今次傳統車輛登記號碼拍賣會，會於11月13日（周六）在灣仔會展舉行，將會公開拍賣220個車輛登記號碼。

為配合政府嚴格執行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」，由11月1日起，除獲豁免人士外，所有市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入拍賣場地，包括拍賣會場及繳款室。

▼3.7單一字母W車牌「天價」2600萬成交▼

