自訂車牌拍賣｜兩字母車牌「NP」50萬成交　「PTBF」9萬售出

運輸署今日（10日）拍賣自訂車輛登記號碼，當中英文字母車牌「NP」成交價最高，高達50萬；其次則是「3R」，以25萬成交。另外，車牌「PTBF」（與兼職男友簡稱相同）則以9萬售出。
▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）
+8
運輸署表示，今日共有180個自訂車輛登記號碼進行拍賣，共得款項達345萬元。拍賣會中售出的自訂車輛登記號碼數目為119個，另有61個由於未有人競投，故以特別費用5,000元分配予申請人。
「U L0VE U」有人爭
成交結果顯示，今日的最高成交價為「NP」，售價50萬元；其次是以25萬元投得的「3R」。
另外，「U L0VE U」以6.5萬元成交；「PTBF」的成交價亦達9萬元；「WKW」以9.5萬元被投得；「ELEE」的成交價也達10.5萬元。
▼3.7單一字母W車牌「天價」2600萬成交▼
+5
居屋2020｜ 白表客跟車牌號碼揀樓 買入啟翔苑：揀返308室自訂車牌「1L0VE HK」9萬元成交 「B0SS 888」盛惠18萬元天價車牌｜拍賣自訂車牌W破紀錄成交 車牌專家：可升值至4000萬天價車牌｜新春拍賣會單一字母W 2600萬元成交破紀錄自訂車牌拍賣｜香港OK「HK0K」17萬成交 「X HH X」9.5萬售出自訂車牌拍賣｜兩個字母「LZ」成交價40萬 「UE」36萬售出【車牌拍賣】自訂車牌ABCDE以22萬元成交 比54321高出近倍