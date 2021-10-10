自訂車牌拍賣｜兩字母車牌「NP」50萬成交　「PTBF」9萬售出

運輸署今日（10日）拍賣自訂車輛登記號碼，當中英文字母車牌「NP」成交價最高，高達50萬；其次則是「3R」，以25萬成交。另外，車牌「PTBF」（與兼職男友簡稱相同）則以9萬售出。



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



+ 8

運輸署表示，今日共有180個自訂車輛登記號碼進行拍賣，共得款項達345萬元。（資料圖片）

運輸署表示，今日共有180個自訂車輛登記號碼進行拍賣，共得款項達345萬元。拍賣會中售出的自訂車輛登記號碼數目為119個，另有61個由於未有人競投，故以特別費用5,000元分配予申請人。

「U L0VE U」有人爭

成交結果顯示，今日的最高成交價為「NP」，售價50萬元；其次是以25萬元投得的「3R」。

另外，「U L0VE U」以6.5萬元成交；「PTBF」的成交價亦達9萬元；「WKW」以9.5萬元被投得；「ELEE」的成交價也達10.5萬元。

▼3.7單一字母W車牌「天價」2600萬成交▼

