醫療事故｜藥物敏感病人獲處方同類藥　藥劑師：可血壓急降死亡

一名對阿士匹靈敏感的痛症病人到急症室，主診醫生知悉並紀錄在電腦系統，但病人其後竟獲處方同一種類型的消炎止痛藥，因而引發敏感不適症狀。

醫院管理局指出，相信醫護人員未有聯想兩種藥物的關係，已提醒員工要檢查交叉過敏情況。有藥劑師稱，有相關藥物過敏的病人服藥後，輕則可皮膚敏感、口腫面腫，重則會呼吸困難、血壓急降甚至死亡。



醫管局最新一期《風險通報》指出，該名病人因身體有痛楚而到急症室求醫，當時負責診症的急症室醫生已經明確在臨床資訊管理系統，記錄病人對阿士匹靈敏感，亦為病人注射Tramadol針劑止痛。不過，患者痛楚持續，病人其後再獲處方與阿士匹靈同類型的止痛藥針劑Ketorolac，病人無出現嚴重症狀，情況穩定。

崔俊明表示，「如果病人對阿士匹靈，都會對Ketorolac敏感。」（資料圖片 / 高仲明攝）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，阿士匹靈及Ketorolac都是非類固醇消炎止痛藥，都有消炎、止痛及退燒作用，「如果病人對阿士匹靈敏感，都會對Ketorolac敏感」，反之亦然，所以醫生不應向病人處方Ketorolac。

他稱，相關敏感人士用藥後輕則會面腫、口腫、皮膚紅疹，停止用敏感藥物及處方抗組織胺藥物治療便可；嚴重過敏會出現喉嚨腫脹、呼吸困難及血壓急降甚至死亡，要即時提供腎上腺素協助病人擴張氣管、令血壓回升。醫院現時會有人工智能系統提醒醫護人員，當發現病人有類似過敏史，系統會彈出警示，「問你係咪真㗎」。

醫管局稱，會提醒同事檢查病人有無交叉過敏、若員工有疑問應向資深同事或藥劑師尋求協助。