醫療事故｜屯門醫院遺失引產嬰屍個半月始知　消息指早已交食環署

屯門醫院今日（22日）公布，一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命跡象，上月2日於該院接受引產，醫生為產婦及嬰屍組織進行一系列檢查及化驗，以了解胎死腹中原因。但是至本月中，院方追查才發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖，已約見產婦及家屬解釋事件及致歉。



據了解，嬰兒遺體未有解剖便直送食物環境衞生署處理。《香港01》已向署方查詢，暫時未有回覆。



屯門醫院已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，醫護團隊會繼續密切跟進產婦情況，提供適切治療及協助。（資料圖片）

嬰兒胎死腹中上月初引產 原定本月中解剖

屯門醫院表示，一名懷孕25周的孕婦因胎兒已無生命跡象，上月2日於該院接受引產。引產後，醫生為產婦及嬰屍組織進行了一系列檢查及化驗，包括抽血、照X光、化驗胎盤及進行染色體檢查等，以進一步了解胎死腹中的原因。該個案的家屬同意除了化驗組織外，亦同意安排嬰屍進行解剖，並在完成解剖後把遺體交食物環境衛生署處理。

至本月中，產婦到屯門醫院進行產後檢查，醫生在臨床醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖。據了解，遺體未有解剖便交由食環署處理。

院方致歉 跟進產婦情況

屯門醫院已約見產婦及家屬解釋事件及致歉，醫護團隊會繼續密切跟進產婦情況，提供適切治療及協助。院方非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會就事件進行調查及提出改善建議。