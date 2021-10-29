強制檢測｜大埔逸瓏坊Market Place覆檢　4幼稚園爆上呼吸道上榜

政府今日（29日）公佈強制檢測名單，四間幼稚園爆發上呼吸道感染，需要接受強制檢測；而大埔逸瓏坊的Market Place by Jasons，因有返港後確診者在離港前曾光顧，亦要再次檢測。



任何人在10月16至29日期間，在以下幼稚園逗留超過兩小時，都要在後日（31日）或之前接受檢測；如選擇衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須11月2日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。若在10月27日至29日期間已做檢測、完成新冠疫苗接種者，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。四間上榜幼稚園如下：

1.青衣長發邨長發邨社區中心5樓新界婦孺福利會長發邨幼兒學校

2.天水圍天龍路9號嘉湖山莊6期-美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園

3.柴灣小西灣邨瑞喜樓地下東華三院方樹福堂幼稚園

4.上水馬會道23號上水堂幼稚園

大埔逸瓏坊地下低層Market Place by Jasons需再覆檢。（資料圖片)

另外，因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，任何在10月11日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪Market Place by Jasons 的人士，須於10月31日或之前接受檢測，受檢人士若在10月27日至29日期間已做檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，但完成新冠疫苗接種者就不獲豁免。