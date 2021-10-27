強制檢測｜曾坐3條愉景灣巴士線須檢測　再有幼稚園爆流感納強檢

政府今晚（27日）公布強制檢測公告，因應宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，涉及3條愉景灣交通的巴士路線納入強檢公告，包括DB01R、DB02R，以及4號線。另外，沙田救世軍田家炳幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因此同樣被納入強檢公告。



3條愉景灣巴士路線納入強檢名單。（資料圖片）

政府晚上表示，因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，有5個指明地方被納入強制檢測公告，涉及3條愉景灣巴士路線，包括DB01R、DB02R，以及4號線。曾於指定日期、時間乘坐有關巴士線的人士，除非於10月25至27日曾接受檢測，否則即使已接種疫苗，亦需於10月29日或之前接受檢測。

資料顯示，上述輸入個案，涉及一名54歲男病人，居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），他是一名貨機機組人員，於10月21日離開香港前往美國，並於10月25日經航班CX075返抵香港。他於10月19日在香港進行的檢測結果呈陰性。

他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測，結果呈陽性。

翻查資料，DB01R線由愉景廣場巴士總站來往東涌站巴士總站；DB02R線則由愉景廣場巴士總站來往香港國際機場；4號線則是碧濤軒來往愉景北商場。

另外，沙田救世軍田家炳幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何在10月14至27日期間，曾身處該校超過兩小時的人士，除非在10月25至27日曾接受檢測，否則需於10月29日或之前接受檢測。假如受檢人士選取用衞生防護中心派發的樣本瓶，則須於10月31日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。