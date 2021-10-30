萬聖節｜蘭桂坊掀《魷魚遊戲》熱潮　市民持玩具槍：睇得出係玩具

適逢萬聖節，不少市民今日（30日）前往蘭桂坊慶祝。儘管比起疫情之前，人流量相對減少，但依舊算是墟冚。晚上8時左右警方已經拉上橙帶，實施單向人潮管制。

前往蘭桂坊的市民，不少都悉心打扮，不過今年在一眾「嘩鬼」之間，一路異軍突起。由於Netflix劇集《魷魚遊戲》掀起熱潮，現場所見不少扮演劇中角色。早前警方曾特別提醒市民切勿攜帶任何仿製槍械作道具，不過仍有市民，還是帶同玩具槍作配飾，他們表示不擔心，「明眼人都睇得出係玩具槍啦」。



陳先生與陳太今裝扮成《魷魚遊戲》中工作人員的角色，並帶有一支玩具槍，被問到會否擔心被當成彷制槍惹上法律責任，陳先生表示，明眼人都睇得出係玩具槍啦。（馬煒傑攝）

警方早前指出，根據過往經驗，部份市民會於萬聖節期間打扮或模仿電視電影的角色，並會攜帶不同種類的道具。根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯法，一經定罪，可判處監禁兩年。

陳先生與陳太今晚一同趁萬聖節前夕到蘭桂坊慶祝，他們裝扮成劇集《魷魚遊戲》中工作人員的角色，並模仿劇中角色，帶有一支玩具槍。被問到會否擔心被當成仿制槍惹上法律責任，陳先生表示：「明眼人都睇得出係玩具槍啦」。

對於澳門當局指《魷魚遊戲》不適合兒童及青少年觀看，及呼籲切勿模仿劇中暴力行為，陳先生同意劇情有暴力元素，加上家長指引會更好，但認為劇集中的劇情，在現實根本較難引起仿傚。

黃先生扮成《魷魚遊戲》的工作人員，與朋友到蘭桂坊慶祝萬聖節，但就未有帶同假槍作裝飾，指是因為「警方話唔俾帶」。（黃浩謙攝）

市民戴口罩狂歡 不擔心成為防疫缺口

市民黃先生亦扮演《魷魚遊戲》的工作人員，帶上面罩，身穿粉紅色「工作」制服，與朋友到蘭桂坊慶祝萬聖節，但就響應警方呼籲，未有帶同假槍作裝飾，指是因為「警方話唔俾帶」。黃又認為，今日氣氛一流，並指大家都有戴口罩，不會擔心成為防疫缺口。

小朋友Jeffrey 於Halloween扮成ironman，討得不少糖果，並表示今日很開心。（黃浩謙攝）

人群中不乏有一些小朋友，Jeffrey今日則穿上特別服飾，扮成超級英雄Ironman。他的盛裝打扮亦獲得回報，得意裝束令他成功討得不少糖果，並表示今日很開心。

晚上10時許，蘭桂坊仍有不少人排隊等待進入，但區域內人流不算特別多，市民仍可相對自由走動。