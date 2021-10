蘭桂坊酒吧預約爆滿　萬聖節生意感樂觀　嚴守防疫規例免被罰停業

周日是萬聖節,在節日前夕不少市民已「偷步」到蘭桂坊狂歡慶祝。記者今日(30日)下午到場視察,有工作及警務人員,正為今晚的封路及人流管制措施作準備。有市民趁天未黑,便到場拍照「打卡」,酒吧亦於店內掛上裝飾,以加強節日氣氛。

有酒吧老闆表示,雖然今晚是萬聖節正日前夕,隨疫情緩和,對今晚的生意感到樂觀,預期萬聖節檔期氣氛亦會較去年好。有商戶表示,因怕違反防疫規例而需停業,節日期間會嚴格做足防疫措施,包括檢查確保顧客已掃描安心出行二維碼。



有工作及警務人員正為今晚的封路及人流管制措施作準備。(馬煒傑攝)

不少市民會於萬聖節到蘭桂坊慶祝,記者今日(30日)下午到場視察,不少商舖已掛上萬聖節裝飾,以加強節日氣氛,亦有工作及警務人員為晚上的封路及人流管制措施作準備。

預約早已爆滿 對生意感樂觀

俱樂部GRAM的經理Aldrin對今晚萬聖節前夕的生意感到樂觀,店內的預約亦早已爆滿。他認為,今年萬聖節氣氛較去年好,「Seems like everybody is excited(看來各人都感到興奮)。」他表示,昨天雖然是星期五,亦有不少顧客到場慶祝,預期今晚生意會更好。為炒熱氣氛,該店更特意聘請化妝師為客人化妝,店內亦掛上屍袋裝飾,加強萬聖節氣氛。

+ 5

商戶嚴守防疫規例免被罰停業

對於防疫措施,Aldrin指蘭桂坊早前有數間酒吧,因違反防疫規例而被罰停業,為免犯同樣錯誤,他們在萬聖節檔期,仍會嚴格做足防疫措施,包括檢查顧客是否已掃描安心出行二維碼,以及確保顧客已接種疫苗。Aldrin又認為,對比他的家鄉菲律賓,香港防疫做得很好,只有零星的輸入個案,加上大部份人都已接種疫苗,即使大量市民趁萬聖節外出狂歡,也不會對疫情感擔心。

預期生意較去年好 難回復疫情前水平

另一間位於蘭桂坊的餐廳酒吧Ciao Chow的經理Yan亦表示,今年因疫情緩和,氣氛較好,預期會更多人到蘭桂坊,今晚的預約亦早已爆滿,但認為難回復疫情前水平,估計因顧客需要打針、強制用安心出行等影響,「生意點都差啲」。店舖亦佈置不少裝飾,並請了化妝師為顧客化妝,加強節日氣氛。