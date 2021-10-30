蘭桂坊酒吧預約爆滿　萬聖節生意感樂觀　嚴守防疫規例免被罰停業

周日是萬聖節，在節日前夕不少市民已「偷步」到蘭桂坊狂歡慶祝。記者今日（30日）下午到場視察，有工作及警務人員，正為今晚的封路及人流管制措施作準備。有市民趁天未黑，便到場拍照「打卡」，酒吧亦於店內掛上裝飾，以加強節日氣氛。

有酒吧老闆表示，雖然今晚是萬聖節正日前夕，隨疫情緩和，對今晚的生意感到樂觀，預期萬聖節檔期氣氛亦會較去年好。有商戶表示，因怕違反防疫規例而需停業，節日期間會嚴格做足防疫措施，包括檢查確保顧客已掃描安心出行二維碼。



有工作及警務人員正為今晚的封路及人流管制措施作準備。（馬煒傑攝）

不少市民會於萬聖節到蘭桂坊慶祝，記者今日（30日）下午到場視察，不少商舖已掛上萬聖節裝飾，以加強節日氣氛，亦有工作及警務人員為晚上的封路及人流管制措施作準備。

預約早已爆滿 對生意感樂觀

俱樂部GRAM的經理Aldrin對今晚萬聖節前夕的生意感到樂觀，店內的預約亦早已爆滿。他認為，今年萬聖節氣氛較去年好，「Seems like everybody is excited(看來各人都感到興奮)。」他表示，昨天雖然是星期五，亦有不少顧客到場慶祝，預期今晚生意會更好。為炒熱氣氛，該店更特意聘請化妝師為客人化妝，店內亦掛上屍袋裝飾，加強萬聖節氣氛。

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商戶嚴守防疫規例免被罰停業

對於防疫措施，Aldrin指蘭桂坊早前有數間酒吧，因違反防疫規例而被罰停業，為免犯同樣錯誤，他們在萬聖節檔期，仍會嚴格做足防疫措施，包括檢查顧客是否已掃描安心出行二維碼，以及確保顧客已接種疫苗。Aldrin又認為，對比他的家鄉菲律賓，香港防疫做得很好，只有零星的輸入個案，加上大部份人都已接種疫苗，即使大量市民趁萬聖節外出狂歡，也不會對疫情感擔心。

預期生意較去年好 難回復疫情前水平

另一間位於蘭桂坊的餐廳酒吧Ciao Chow的經理Yan亦表示，今年因疫情緩和，氣氛較好，預期會更多人到蘭桂坊，今晚的預約亦早已爆滿，但認為難回復疫情前水平，估計因顧客需要打針、強制用安心出行等影響，「生意點都差啲」。店舖亦佈置不少裝飾，並請了化妝師為顧客化妝，加強節日氣氛。