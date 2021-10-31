新界東北｜黃偉綸：明年起可陸續交地建公屋　首批最快兩年後入伙

新界東北發展計劃歷時多年，發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，稱土木工程拓展署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程，預計明年起可陸續交地予房屋署或屋協興建公營房屋，料首批私營及公營房屋住戶，可分別於2023年及2026年入伙。當中古洞北第19區公營房屋用地、粉嶺北第15區東用地工程進度理想，預計2022年內完成，並交予房屋署建屋。

另外，土拓署正在大石磨山上進行大型「移山」工程，日後會為古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫。



在古洞北第 19 區的公營房屋用地，土拓署正進行土地平整及基礎設施工程，其中包括興建區內的主幹道─一條雙程雙線分隔車道 P1路。（發展局圖片）

古洞北第19區公屋用地平整工程進度理想

黃偉綸在網誌中表示，現時古洞北第19區的公營房屋發展用地工程，正進行得如火如荼。用地將可提供約9,000個公營房屋單位，容納約23,000人。

他又指，承建商正興建區內的主幹道，以及安裝地下食水管和建造雨水排放系統。目前平整工程進度理想，預計2022年年中如期完成，之後會交予房屋署建屋，首批居民預期可於2026年入住。

另外，在鄰近第19區公營房屋用地，日後會有公眾街巿、社會福利署的福利服務綜合大樓、學校、體育中心、圖書館、社區會堂，以及公共運輸交匯處及日後的北環線古洞站。

粉嶺北第 15 區東公營房屋用地正進行土地平整及興建粉嶺繞道（東段）。（發展局圖片）

粉嶺北第15區東公屋用地平整工程 料可提早完成

至於首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地，則位於第15區東，將可提供6,100個公營房屋單位，容納約15,000人。

黃偉綸表示，現時工程進度理想，預計第一期平整工程可提早一季完成，即2022年第二季完成，並交房屋署興建公營房屋，預期首批居民可於2026年入住。

另外，土拓署正興建粉嶺繞道（東段），工程團隊正進行橋樑的地基工程，預計該段繞道工程不遲於2026年完成。

土拓署在大石磨山建造食水配水庫和沖廁水配水庫。圖示食水配水庫的挖掘工程。（發展局圖片）

「移山」建造兩個配水庫

黃偉綸亦指，土拓署在大石磨山進行土地清理及平整工程，為將來古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫。現時食水配水庫地基正進行挖掘工程，預計今年第四季尾完成並展開興建其結構；至於沖廁水配水庫，平整工程已於2020年底竣工，其結構亦將近完成。

目標2031年完成土地平整及基礎設施工程

他說，土拓署正為古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段發展進行詳細設計，目標是在2031年完成其土地平整及基礎設施工程，日後會探索各種可行措施加快落實項目，例如盡可能縮短技術研究所需的時間、加快進行法定程序等。