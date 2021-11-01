聶德權：最快本月中開始打第三針　社區接種中心料將減至單位數

衞生防護中心轄下科學委員會建議已接種兩劑科興疫苗的人士需接種加強劑，尤其是60歲以上的長者、醫護人員、高風險人士等三類別人士。公務員事務局局長聶德權今日（1日）在港台節目《千禧年代》指，最快於本周內公布第三針的接種安排，及於本月中前開始接種第三針。他亦提到料於12月後，社區疫苗接種中心數量會減至單位數。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

社區疫苗接種中心日均接種不足1萬劑

公務員事務局局長聶德權指，政府最快於本周內公布第三針的接種安排，及於本月中開始接種第三針，將根據專家建議讓60歲以上的長者、醫護人員、高風險人士等先接種，並會盡快讓免疫力低的人士開始接種。

至於21間社區疫苗接種中心原定運作至今年底，聶德權指稍後會公布有關12月底後的接種中心開放安排，會按照需求、接種第三針的能力作調整。他指，不能夠有大量的社區疫苗接種中心，而每日中心約有能力處力接種2.6萬劑，現時日均約接種不足1萬劑，料日後接種中心數量將減至單位數。他亦提到，700萬劑復必泰已全部運送到港，現時剩下約170萬劑。

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