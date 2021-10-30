新冠疫苗｜孔繁毅：若第三針打科興　可能半年後需打第四針

衞生防護中心轄下科學委員會建議已接種兩劑科興疫苗的人士需接種加強劑，尤其是60歲以上的長者、醫護人員、高風險人士等三類別，也認為第三針轉為接種復必泰疫苗會產生更好的免疫反應。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今天（30日）在電台節目表示，若第三針選擇繼續接種科興疫苗，「可能半年（後）又要再打都唔定」。



孔繁毅表示，若第三針選擇繼續接種科興疫苗，「可能半年（後）又要再打都唔定」。（資料圖片／羅君豪攝）

新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆在商台節目《政經星期六》表示，政府應先為長者及免疫力低的人士打第三針，最終推展到全民，由60歲推展至18歲，亦應將「完成接種」的定義改為三針科興疫苗，而非兩針。他認為，復必泰疫苗是一種很強的疫苗，有機會令全身系統發炎，例如香港12至17歲男士因心肌炎而入院的人數高於美國5倍，因此第三針不一定打復必泰疫苗較好。

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不過，孔繁毅就認為，科興疫苗和復必泰疫苗都可能對心臟帶來副作用，例如有冠心病患者在接種科興疫苗後會出現較多副作用；而接種復必泰疫苗的人士中，有5至10%的血壓會上升10度，在兩、三周後才下跌，也有少部份人打針後心跳加快，但長期監察後則回復正常。他又指，流感疫苗和科興疫苗同為滅活疫苗，都會引致輕微的心臟副作用。

他指出，復必泰疫苗的整體中和抗體水平比科興疫苗高10倍，如果第三針接種科興疫苗，「可能半年又要再打都唔定」。另外，mRNA疫苗的細胞免疫介導刺激較強，因此即使有變種病毒，復必泰疫苗的保護力都會較持久，科興則需待研發到由Delta變種病毒製成的抗原後，才能有較佳效用。他相信，接種復必泰疫苗人士在打完兩針的一年後，才需打第三針。

劉宇隆反駁指，科興疫苗和流感疫苗的心肌炎發生率，與背景發生率無大分別。