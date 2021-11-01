自訂車牌拍賣｜連鎖服裝店「BALEN0」、防彈少年團「BTS 1」上榜

運輸署將於本月14日舉行自訂車牌拍賣會，屆時將有180個獲批的自訂車牌公開拍賣。其中以名字較為常見，亦有部分為帶肉麻含意的車牌號碼，如「520T1NA（諧音我愛您Tina）」、「RENEE BB」等愛意滿瀉車牌，亦出現韓國流行男團防彈少年團的縮寫「BTS 1」



車牌名單中亦出現與連鎖服裝店BALENO相似的「BALEN0」，未知是否由該公司申請車牌拍賣。



在本月中的自訂車牌中，名字為最常見的車牌號碼，包括︰「LE0 LEE」、「TREE NG」、「MR HA」、「JAM H0」、「TUNG L0」、「MR KAY 」、「HAK T0NG」、「ANGUSY1U」、「FRED MAN」、「B1TTY」、「M0 G0R」（毛哥）等。

亦有帶愛意含意的車牌號碼，「RENEE BB」、「SESE1314（佘佘一生一世）」、「520T1NA（我愛您Tina）」等。

除了名字外，亦有部分的車牌號碼意義不明，如「ARE U 0K」（你還好嗎）、「MY DNA」（我的基因）。亦出現韓國流行男團防彈少年團的縮寫「BTS 1」，或遊戲星空精靈的英文名「ARTELL1A」。至於較為正經的車牌號碼，包括「M0NEY 」、「TRAVELER」、「CAUT10N」等。

此外，名單中亦出現連鎖服裝店Baleno相似車牌號碼「BALEN0」，只是字母O變入成數字0賨未知該自訂車牌是否由該公司申請。《香港01》現正查詢中。