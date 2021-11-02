新冠疫苗｜今3900人打第一針　21疫苗中心縮減服務　周三全休息

新冠疫苗接種計劃推行已踏入第250日，社區疫苗接種中心為市民打首劑倒數最後一個月。今日（2日）僅3,939人接種第一劑，累計有462.56萬人已至少一劑，12歲及以上居民接種率為68.7%。

此外市民須注意的是，政府早前宣布，21間疫苗接種中心本月起縮減服務，並逢周三全日休息，即明日（3日）不設打針服務。



462.56萬人已打疫苗

今日疫苗接種中心全日共有7,496人打針，當中打首針有3,939,人，較昨日略增49人，當中有2,256人打復必泰、1,683人打科興。至今累計有4, 625,553人已打第一針，接種率為68.7%。

另有3,557人接種第二劑，當中打科興的有2,189人，而復必泰則有1,368人。至今累計有4,433,433人已完成兩劑接種，接種率為65.8%。

21間疫苗接種中心本月起逢周三將全日休息，其餘平日的開放時間為上午10時至下午6時；周六及日則維持早上8時至晚上8時不變。而各中心在營運日下午1時半至2時半為清潔時間，不設打針。

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