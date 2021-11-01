新冠疫苗｜認可阿根廷、亞美尼亞疫苗紀錄　11月3日凌晨零時實施

政府公布將於11月3日凌晨零時起，認可阿根廷及亞美尼亞發出的新冠疫苗接種紀錄，現時香港已認可12個地區及國家，以及歐盟27國及其機制認可的13個國家的新冠疫苗接種紀錄。兩個國家現時雖然非A組指明地區，政府指，有關安排可以便利持該地區當局發出的指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區來港。



港府與阿根廷政府達成認可安排，圖為阿根廷針卡樣式。（政府網頁）

據報，阿根廷已授權使用的疫苗有8款，包括輝瑞（復必泰）、國藥疫苗、科興疫苗、阿斯利康、莫德納、俄羅斯「Sputnik V」、中國康希諾、及印度「Covishield」；亞美尼亞獲認可使用則有俄羅斯「Sputnik V」、科興及阿斯利康。兩國認可的疫苗，均受港府認可。

政府表示，已與阿根廷政府完成商討，將於11月3日凌晨零時起，認可阿根廷疫苗接種紀錄；而由於政府早前已宣布接受歐盟的新冠數碼通行證機制，歐盟已認可由亞美尼亞發出疫苗接種紀錄，等同歐盟成員國發出的紀錄，故港府亦會接受亞美尼亞發出的疫苗紀錄。

在港府認可之下，當有關地區被列為A組指明地區，香港居民可以使用當地的疫苗紀錄登機來港。現時阿根廷及亞美尼亞都不在A組指明地區之列，但政府表示，在當地已打針，並持有符合格式的接種紀錄的香港居民，亦可從其他A組指明地區回港。