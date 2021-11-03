新冠肺炎｜今增3宗輸入個案　兩患者同航班英國抵港均染變種病毒

衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，並已完成接種新冠疫苗，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心正調查三宗新冠肺炎輸入個案，至今本港個案累計12353宗，過去十四日累計報告48宗輸入個案。新增個案涉及兩男一女，年齡26至62歲。三人均由A組指明地區（高風險）抵港，時於機場檢測呈陽性確診。

26歲男患者(編號：12356)11月1日由美國乘搭航班CX881抵港，並無病徵，他於4月及5月曾在美國接種莫德納疫苗。

今增３宗輸入個案。（資料圖片／余俊亮攝）

62歲男患者(編號：12357)11月1日由英國乘搭航班BA027抵港，在機場檢測確診，同日出現病徵，他於5月及6月曾在香港接種復必泰疫苗。中心指，患者居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為10月14日。他10月16日離開港前往英國，11月1日返抵香港，因帶有L452R變種病毒，審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

+ 8

57歲女患者(編號：12358)同樣於11月1日由英國乘搭航班BA027抵港，在機場檢測確診，同日出現病徵，她於3月及4月曾於香港接種科興疫苗。