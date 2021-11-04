通關│下月有望局部通關　初期只限廣東省　澳門有望同步開放配額

《香港01》早前接獲消息指，中港兩地免檢疫通關有望於本年底率先試行，涵蓋商界、探親、恩恤及奔喪等人士，商界每周會有1,000個名額。《香港01》今天再接到消息稱，通關初期範圍只限於廣東省，其他省份暫未開放。

另外，隨著內地與本港有望下月中旬通關，立法會議員姚思榮表示，作為大灣區一分子的澳門，亦有望同步通關，設配額予港人作商務、探親等之用，但數量不多。而兩地通關旅遊則仍要觀望情況，並設多個限制下才能成事。



《香港01》今天再接到消息稱，通關初期範圍限於廣東省，其他省份暫未開放。

有消息人士透露，中港兩地會盡快落實通關，預計初期港人可以透過深圳進入內地，但活動範圍限於廣東省，其他省份暫未開放。

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隨著內地與本港有望下月中旬通關，旅遊界立法會議員姚思榮表示，通關初期，相信配額只給予商務人士或緊急要事為主，「已經唔多，但如果部份（配額）畀旅遊界外界會鬧。」作為大灣區部份的澳門，亦有望同步獲得配額，但數量不多。另外，現時本港已有兩個通關的關口，相信會沿用港珠澳大橋和深圳灣口岸兩個「門口」互通。

姚思榮指，業界一向與當局談及旅遊互通事項，相信三個月後、即小規模通關後一切順利才有條件洽談。他亦提及，在處理衛生、團體人數、景點及餐飲方面設好框架後，有望兩地可以旅遊互通。

日前有建制派消息指出，今年年底或先試行局部通關，除每周有1000個名額供商界申請外，港人亦有望以探親、恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。