通關｜港澳辦：香港疫情實現「動態清零」　正有序推進恢復通關

特區政府與內地相關部門專家在11月2日進行視像交流會議，政府指，是次交流有建設性，正朝着通關的目的相向而行。國務院港澳辦發言人則指，近期特區政府調整防控措施，進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果，兩地恢復通關的工作正有序推進。



中港專家早前開會討論兩地通關。（資料圖片）

港澳辦：會議聚焦防範疫情跨境傳播

港澳辦發言人表示，中央有關部門高度重視疫情常態化防控下恢復內地與香港通關的問題，一直與特區政府保持密切溝通，深入交換意見，推動兩地防控措施有效銜接。發言人表示，注意到香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態「清零」的目標，特別是近期特區政府調整防控措施，進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果。

兩地防疫專家近日再次舉行會議，研判兩地疫情，港澳辦發言人表示，會議聚焦防範疫情跨境傳播，並取得了許多共識，指兩地正相向而行，恢復通關的工作正有序推進。

特首林鄭月娥。（資料圖片）

港府指會進一步強化防疫抗疫措施

特區政府發言人表示，會繼續以「清零」為目標，進一步強化防疫抗疫措施，創造有利條件，力爭盡快逐步有序恢復和內地「通關」。

特區政府發言人說，兩地專家在11月2日舉行視像會議，就9月26日第一次會後向內地提交的回饋意見和資料，作進一步討論及說明，以增進雙方了解。發言人形容是次視像交流具建設性，正朝着「通關」的目的而行，並對推進盡快舉行第二次兩地對接會議有正面作用。

發言人指，特區政府感謝中央政府對香港防疫抗疫工作的支持和關心，特區政府會繼續以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，確保「通關」不會對內地疫情防控帶來額外風險。