丁權終極裁決｜既得利益者不會爭議　郭卓堅雖敗官未下訟費令

本身沒有丁權的郭卓堅，認為丁屋政策存歧視和不公而提出司法覆核，答辯方一直質疑其申請資格，代表鄉議局的律師更曾形容郭是多事的人。但郭仍一直堅持訴訟，期間由高等法院、上訴庭至終審法院，終審法院在裁定丁屋政策受《基本法》保障，無論是「免費建屋牌照」，或「私人協約」及「換地」形式建丁屋，均屬合憲。但法官在判辭中亦再次確認郭有資格提出覆核，因為與這政策利害關係的人，均是政策的既得利益者，然而這案議題涉及公眾利益。雖然郭被裁定敗訴，但法官並沒有就訟費作任何命令。



郭曾被形容是多事的人

郭卓堅居於長洲，本身並無丁權，他就此提出司法覆核時，曾多次被抗辯方質疑他是否有資格提出訴訟。代表鄉議局的英國御用大律師彭力克，更曾形容郭只是一個多事的人(a mere busybody)。惟原審法官周家明並不同意，認為案件涉及土地資源運用和收益等公眾利益，郭具資格提出覆核。

郭卓堅稱對裁決感意外，重申覺得政策並不公平，更提到認為應該叫人大釋法。(余俊亮攝）

終院官重申案件涉及公眾利益

終審法院法官今在判辭特別提到，郭過往多番提出涉及公眾利益的訴訟，就丁屋政策中，他沒有直接利害關係，也沒有資格申請建丁屋，亦非擁有土地並受丁屋政策影響。此類涉及公眾利益的案件，其關鍵之處在訴訟是否符合法治，以及是否司法覆核的目的。

既得利益者不會有意提出覆核

終院法官認同周官在此方面的決定，並指在就丁權爭議有更大利害關係提出覆核的人，便是可申請建丁屋的人，但他們是政策的受惠者，無意提出覆核。終院法官因此認為，郭具資格提出覆核。

郭曾想放棄訴訟獲終院准免付保證金

事實上，郭亦曾在其Facebook透露，為免要支付訴訟保證金而想放棄上訴，據悉該保證金涉及金額達480萬元。惟終院法官最終認為本案涉及重要議題，郭已被頒令破產，若不豁免他支付訟費保證金，案件有機會因此未能繼續，不符合公眾利益，故行使酙情權，豁免郭支付訟保證金，讓案件能繼續。

雖然在本案中郭是敗訴的一方，但法庭亦未有就堂費下命令，惟各方若對訟費爭議，可在14天內向法庭提出。

郭稱對結果感到意外

郭卓堅對裁決結果感意外，直言：「有乜理由會輸。」形容「死得好慘」。郭指丁屋政策歧視女性，政策准許建三層的丁屋，是浪費土地，質疑為何不把土地另作發展。他指即使終院的裁定未能推翻，認為應提出人大釋法。惟他承認，人大釋法的成功機會不大，但認為「點都要做」。