旺角麥花臣匯等3幢大廈冷卻塔　退伍軍人菌超標逾倍　已完成消毒

機電工程署今公佈十月的例行淡水冷卻塔巡查結果，當中有三個樣本的退伍軍人桿菌總濃度超出上限，即超過或等於每毫升1000菌落的上限值。三個超標冷卻塔分別位於上水石湖墟龍琛路70號、旺角奶路臣街38號麥花臣匯及深水埗南昌街195-199號鑽石樓。



機電工程署今發佈最新退伍軍人桿菌抽驗結果指，在80個淡水冷卻塔水樣本中，其中三個含菌量總濃度等於或超過每毫升1 000菌落的上限值。三個超標冷卻塔中含菌量最高的，位於深水埗南昌街195-199號鑽石樓地下E2、E3&F舖，每毫升約4210菌落，超標3倍；另外兩個位於上水龍深路70號地下（約1600菌落），以及旺角麥花臣匯（約2100菌落）。

深水埗南昌街鑽石樓地下舖淡水冷卻塔水樣本退伍軍人桿菌超標逾4倍。 （資料圖片）

機電署已向該三個冷卻塔持有人發出「妨擾事故通知」，目前已重新消毒並等候化驗結果。機電署每半個月定期發佈淡水冷卻塔抽樣結果，並提醒淡水冷卻塔負責人有責任定期檢查水質，及維修冷卻塔，以免退伍軍人桿菌滋生。

上水石湖墟龍琛路70號被驗出退伍軍人含菌量每毫升約1600菌落。 （網上圖片）

根據衛生防護中心記錄，截至11月4日，2021年錄得59宗感染退伍軍人個案。最新一名88歲男病患，10月開始出現慢性阻塞性肺病惡化和心臟衰竭，沒有外游記錄，11月到威爾斯親王醫院求診，情況穩定後轉送沙田醫院。衛生署正聯同沙田醫院展開感染源頭調查，及已採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

旺角麥花臣匯被驗出退伍軍人桿菌總濃度每毫升逾2100菌落。（網上圖片）

退伍軍人桿菌存活於冷卻水塔

衛生防護中心發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病；有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有可能因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。