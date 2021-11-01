中產屋苑康怡花園L座老婦感染退伍軍人病　今年全港累計暫58宗

衞生防護中心今日（1日）公布，兩名年齡分別72至95歲病人，於社區感染退伍軍人病，其中一名女病人居於太古康怡花園L座，另一名住所仍在調查中。二人均有長期病患，中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。而截至10月30日，今年共錄得58宗退伍軍人病個案。



其中95歲女病人，有長期病患，居於東區康愉街康怡花園L座。（資料圖片）

衞生防護中心指，在10月24日至30日期間，共錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案。當中包括兩名長者，分別為95歲女病人，有長期病患，居於太古康怡花園L座；以及72歲男病人，亦有長期病患，其居住地點仍在調查中。

衞生防護中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。而截至10月30日，今年錄得共58宗退伍軍人病個案，2020年及2019年分別有104及105宗。

衞生防護中心表示，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。 （資料圖片）

家居呼吸道醫療器材為病毒來源之一

衞生防護中心提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病；有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。