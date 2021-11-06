安心出行｜強制掃碼近一周市民嘆未慣　街市雞檔門外交收免客掃碼

港府要求11月1日起，市民進出政府場地包括食環署管轄的街市，必須使用「安心出行」。強制「安心」實施近一周後，市民是否已適應新轉變？

不少市民今日（6日）如常到九龍城街市買食材，對於強制「安心」將近一周，不少長者仍抱怨感到十分不便。街市內有雞檔為方便長者，索性提供短距離「送貨」服務，派員將雞隻由檔位送到街市門外，長者不用掃碼進入街市，亦可購買活雞。

有不識字的老人家表示，以往幾乎每日都會到九龍城街市買餸，但自從強制掃碼實施，覺得措施麻煩決定「轉場」，如非必要，都會到其他店舖買餸。



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九龍城街市各出入口，均有食環署職員把守，所有市民欲進入街市，都需要先停下掃描安心出行二維碼，獲豁免人士則可填寫資料的方式入內。今日現場所見，個別沒擁有智能手機的市民，欲到街市借廁所，但被職員拒諸門外，要轉到鄰近商場如廁；亦有市民抱怨，要進入位於街市頂層的熟食中心、圖書館或運動場，需「過幾關」先掃描大樓門口的安心出行二維碼，再掃描目的地場所的二維碼，認為十分麻煩。

顧客嫌麻煩，街市商戶生意難免受影響，九龍城街市雞檔「大妹雞鴨鵝」，近日就推出「門口交收」的短距離送貨服務。想要買雞的客人先致電，或於街市門口向員工招手落單，當活雞處理好後，店員送到門口交收。市民不需掃碼入內，仍能成功買食材。

雞檔店主梁太太表示，自從強制使用安心出行實施後，不少年紀較大的客人均反映「好唔方便」及「好麻煩」，甚至有熟客曾表示「一定要掃先入到嚟，我唔買雞食㗎喇。」商戶只好變陣，推出門外交收服務，「方便吓幫吓啲老人家」。她說，今日便有4至5位客人以此方式購買活雞。梁太又慨嘆，自新措施實施後，街市人流明顯有所減少，「依兩日星期五、六先多少少人」，冀市民可盡快習慣，恢復人流。

廖伯伯︰強制掃碼後 唔敢成日嚟街市

廖伯伯今日下午到九龍城街市買餸，由於他不識字，一直都未有購入智能手機，最後於職員協助填寫資料下，才獲准進入街市買餸，「好麻煩，唔好成日話你有電話就得啦」。他認為，政府應從長者及不識字的市民角度思考影響。廖伯伯又表示，以往幾乎每日都會到街市買餸，但自新措施實施後「唔敢成日嚟」，如非必要，都會在其他免掃碼的店舖購買所需食材，「買唔到先嚟街市」。

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街市商戶陳先生︰推住車仔托住啲貨 進出都要嘟幾次

街市商戶對掃碼安排仍未完全適應。從事膠袋零售生意的陳先生，平日不時需搬運貨物進出街市，「推住車仔托住啲貨，進出都要嘟幾次。」他形容當搬貨時，需先將貨物放下，掃描二維碼，再抬起貨物，麻煩之餘亦感無奈。

陳先生續說，對於政府要求在同一幢大廈不同樓層出入，要分別掃碼的安排亦大感疑惑。街市商戶不時會到九龍城街市三樓的熟食中心用膳，但每次出入又要再掃碼，「想食野又再嘟，去圖書館又再嘟。」但他表示「就算抱怨麻煩都冇辦法㗎啦，學政府話，想通關吖嘛。」陳先生亦表示，街市人流變少「公公婆婆唔方便，少咗嚟。」