安心出行｜失明人士手機掃碼難　迫棄街市改到超市買餸捱貴食材

食環署街市、政府大樓等於11月1日起，要求所有入內的市民必須使用「安心出行」，有需要人士可改「填紙仔」。

惟失明人士在兩種登記方法下，都出現困難，香港失明人互聯會總幹事盛李廉指，貼在牆上的安心出行二維碼為平面，失明人士即使有用智能電話，都無法對正掃描，而街市亦無人手協助視障人士寫紙，形容兩個做法「有啲搞笑咗少少」，指已有會員改到超市買食材。



▼11月2日九龍城街市情況▼



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盛李廉說，收到會員反映，即使是智能手機使用者，失明人士雖「攞住電話開到app」，但二維碼貼在牆上，「摸唔到框框」，無法對正掃碼。他又說，失明人士雖可填寫個人資料，「張紙細，啲字又好鬼細，弱視填寫都好大困難。」部份街市只有一個出入口，但都無人可協助失明人士。

盛續說，其中心位處社區中心旁，不時有希望進入社區中心的失明人士拍門求助。他引述有會員稱，因無法使用安心出行，要改到超市買食材，價錢較貴，蔬菜魚類亦較不新鮮。

他續指，政府只需非常簡單的安排便可改善問題，可在二維碼告示外，做出凸出的外框，讓失明人士可摸到；而安心出行程式若配合蘋果電話，可設盲人模式，使用就沒有問題。