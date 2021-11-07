賣地收入彌補開支急增　陳茂波：今年度財政赤字料遠低於年初估算

財政司司長陳茂波今日（7日）在網誌預計，今年度財政赤字將遠低於年初時的估算。他解釋，受惠於出口暢旺及疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，而消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，均為政府收入奠下改善空間。另外，部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底有逾400億元，而上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。



陳茂波日前出席一間小學的校慶活動，了解小朋友對預算案的心願。（政府新聞處）

源自土地非經常收入可觀 彌補部份開支急增問題

陳茂波在文中表示，今年源自土地的非經常收入可觀，彌補了部份開支急增問題，惟總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。他指，政府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

今年源自土地的非經常收入可觀，彌補了部份開支急增問題，惟總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。 財政司司長陳茂波

「派糖」需考慮可執行性和效率

他稱，應對過去兩年疫情和經濟下行，政府採取了力度甚大的逆周期措施，以緩減市民及企業壓力，包括坊間俗稱「派糖」的「一次過措施」，如退稅、退差餉等。不過，他說推行每項一次過措施，既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。

籌備下年度財政預算案 朝「共同富裕」方向努力

陳透露，踏入11月，正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，又言未來資源籌措和運用有幾個要素是必須，包括讓基層市民更能受惠，朝著更公平地分享經濟成果，推動「共同富裕」的方向努力。