預測全年經濟增長逼6.5%　陳茂波：推進與內地通關為復蘇提供動力

本港疫情漸趨平穩，經濟亦見復蘇。政府早前估算今年全年經濟增長約5.5至6.5%，財政司司長陳茂波今日（31日）預計，實際增長數字可以達到早前預測的上限，又提到上半年貨物出口非常強勁，急升30%，市民多外出消費下，零售銷售貨值亦升8.4%，加上消費券效應亦提振零售及餐飲業氣氛。



陳茂波在網誌表示，有人形容今年是經濟復甦之年，因為大部分的經濟指標今年以來都持續改善，而政府今年8月中預測，今年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前趨勢預計全年的實際增長數字會接近預測上限。

財政司司長陳茂波今日（31日）預計，實際增長數字可以達到政府早前預測的上限。（資料圖片）

失業率回落至去年首季以來低位 工資增長速度亦加快

他亦從勞工市場分析經濟，經季節性調整的失業率由今年初7.2%的17年高位，大幅回落至第二季的5.5%，在第三季進一步下跌至4.5%，是去年第一季以來低位，而工資和薪金的增長速度亦在第二季稍為加快。他表示受疫情影響嚴重的零售、住宿和餐飲服務業的就業人數亦觸底回升，合計在第三季按年上升3.5%。

陳茂波預計，今年全年經濟增長有望達預測上限6.5%。（陳茂波網誌）

本港貨物出口總值在上半年急升30%

他總結兩大因素。首先是環球影響，他指，部分主要經濟體陸續重啓經濟活動，加上內地經濟穩健復蘇，全球需求因而大幅反彈。亞洲區內生產和貿易活動十分暢旺，本港貨物出口總值在上半年急升30%，其後動力雖然略為放緩，但第三季增幅仍達22.7%。

其次是本地平穩。陳茂波表示，近月疫情基本受控，市民增加外出消費。上半年本港的零售銷售貨值升8.4%，食肆總收益亦回升0.5%，配合過去數月受惠於電子消費券的發放，進一步提振零售及餐飲業的市場氣氛。8月份零售業銷貨值的升幅達11.9%，相信即將發布的零售銷售及食肆收益等數據，都會反映到市面持續暢旺的氣氛。

第三季本地生產總值預先估計數字明天公布，從貿易和消費相關的指標分析，陳茂波認為香港經濟的復蘇在最近數月更加穩固，相信即將發佈的數字仍然不俗，但考慮到今年上半年經濟反彈的速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，第三季經濟的按年增幅應會低於上半年。

消費券效應 相關行業表現將繼續得到支持

展望今年第四季，陳茂波指出環球經濟增長已有見頂回落跡象，香港貨物出口的增速料將放緩，本地就業和收入情況改善，加上消費券計劃效應，與消費相關行業的表現將會繼續得到支持。

實質工資率跌0.3% 陳茂波：打工仔體感溫度有待回暖

雖然經濟保持穩步復蘇的勢頭，但他稱要令聘用大量基層勞動力的行業受惠，經營環境及展望須持續改善，根據統計處的資料顯示，今年6月的平均工資率按年升幅輕微加快至1.1%，不過以整體甲類消費物價指數做參考，扣除物價變動後，實質平均工資率仍跌0.3%，反映即使今年來的經濟持續改善，但對較基層的打工仔來說，實際的體感溫度也許還有待回暖。

外圍有暗湧 需關注中美關係和地緣政局

另外，外圍暗湧亦有不少隱憂，他表示更具傳染性的Delta變種病毒持續困擾全球，以及不少主要經濟體出現供應瓶頸，都為全球經濟前景帶來下行風險；能源和大宗商品價格高企、航運費用上揚和外圍通脹升溫，也可能窒礙全球經濟增長，亦會為香港物價帶來上升壓力，歐美央行的貨幣政策變化、中美關係和地緣政局等都必須關注。

與內地通關對維持本港樞紐地位非常重要

通關方面，陳茂波認為香港的社會經濟發展，跟內地從來都密不可分，港府正進一步調整防疫抗疫的措施及安排，冀盡快推進與內地恢復人員的正常往來，為本港的經濟復蘇，提供重要支持動力，而香港是連繫內地和世界的商業樞紐，很多在本港設立公司的外國企業，包括許多外國金融機構，在內地都有業務，因此能夠與內地免檢疫通關，也可以方便他們到內地視察和洽談生意，對維持本港樞紐地位亦非常重要。