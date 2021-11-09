入境處︰疫下接獲3428宗免遣返聲請　增設支援主任聘退休人員

有報道指，入境處以免遣返聲請個案上升為由，增設10個「遣送審理支援主任」職位，負責處理聲請人索取個人資料的申請，以為期12個月的非合約形式重聘10名主任級人員，該職月薪逾5.6萬元，有部門中人批評該職位涉及的工序簡單，毋須重聘高級人員處理，有獲聘者亦無遞解組經驗。

入境處表示，去年1月至今年9月共接獲3,428宗免遣返聲請，主要由非法入境者及逾期逗留人士提出，為加快處理因疫情積壓個案，公費法律支援名額增加，確認增設該職並重聘10名退休人員，均已於今年9月底前履任，所涉及的薪金開支由部門現有運作經費調配。



《明報》報道指，入境處以新接獲聲請上升為由，今年中開設10個「遣送審理支援主任」新職，透過「退休後服務合約計劃」，重聘10名「兩粒花」或以上的退休入境事務主任，專責處理聲請人查閱及索取個人資料的工作，該職位月薪逾5.6萬元，合約期一年，獲聘者已於今年7月及9月分兩批履任，當中4人為退休「三粒花」總入境事務主任，有部門中人批評該職位涉及的工序簡單，並不需要重聘高級人員處理，有獲聘者亦無遞解組經驗。

入境處表示，自2020年1月起至2021年9月，共接獲3,428宗免遣返聲請，主要由非法入境者及逾期逗留人士提出。為應付因疫情積壓的個案，公費法律支援處理名額於去年10月下旬開始，分階段由每日5個增加至8個，2021年4月起增加至每日13個，並將於本年11月中進一步增加至每日16個。

支援聲請人的當值律師在處理個案時，超過九成會按私隱條例，向入境處索取處方所持有的聲請人個人資料，如申請簽證資料，入境處自2014年已成立專責小組負責處理有關申請，負責職級為入境事務主任。

入境處︰今年4月以退休後服務合約計劃招聘

為加快處理積壓個案，入境處按實際需要臨時增聘遣送審理支援主任職位，提供額外具相關經驗的人手，於今年4月以退休後服務合約計劃招聘，按非公務員合約形式，合約期為12個月。該職位需確保所有查閱或索取資料的申請符合條例要求，並需要檢視下級人員，包括高級入境事務助理員所處理及擬備的文件，確保向申請人發出的資料準確無誤。處方認為由主任級人員出任相關職位為合適安排。

入境處表示，已就有關職位通知合資格的355名人員，共收到31份合資格的申請並面試，經遴選委員會審議決定，最終有10名人員獲聘，均已於今年9月底前履任，有關職位的月薪爲入境事務主任月薪的中位數，所涉及的薪金開支均由部門現有的運作經費調配。處方重申，「部門會因應人手需要、申請人能力及面試表現、是否具備有關職位所需的知識及技能等，透過甄選面試，公平公正審核各申請。」