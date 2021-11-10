2豁免檢疫機師確診　30處所強檢　120名愉景灣國際學校學生需隔離

本港今日（10）錄得五宗確診，全部屬於輸入個案。其中三人為機組人員，兩人是本地外籍國泰貨機機師，屬於可豁免檢疫群組，他們回到社區後經定期強制檢測驗出帶病毒，涉L452R變種病毒株，其中一人本來病毒量低，但入院後病毒量急升，另一人病毒量亦極高。

衞生防護中心表示，由於兩名獲豁免檢疫的中招機師，都曾走入社區，故本港至少30個處所納入強制檢測範圍，而一名患者的太太是愉景灣國際學校教師，校內120名學生都需要檢疫隔離至少3天，等候患者家人檢測結果，若都呈陽性，該批學生就成為密切接觸者，亦需要隔離21日。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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五宗確診個案中，兩名是國泰貨機的機師，已完成新冠疫苗接種，並屬於回港時檢測待行結果呈陰性，可獲豁免檢疫回到社區的群組。他們10月31日由香港前往德國法蘭克福，期間多數留在當地酒店，並在11月6日由德國坐CX2066回港，抵港時在機場檢測呈陰性。

料染疫機師在德國染疫

兩人分別為57歲（編號：12376）男病人，他無病徵，潛伏期間即10月21日到過孟加拉即日來回、10月24日至26日到過杜拜。他住大嶼山愉景灣蔚陽海蜂徑一間獨立屋。他CT值原本為31至34即病毒量甚低，但入住醫院後11月9日的樣本CT值跌至17，即病毒量急升，屬於近期感染，相信在德國感染。

太太任教師 學校120名學生要檢疫至少三日

他11月6日至8日大部份時間留在愉景灣家中，到過東涌、中環、金鐘運輸署、食肆等。他跟太太、兩名兒子及外傭同住，太太為愉景灣國際學校老師，兩名兒子都是該校學生，大約120名同學被列為「次密切接觸者」，會先檢疫三日，直到其家人檢測結果呈陰性，該校亦須停課，但若家人呈陽性，該批學生就會變成密切接觸者要隔離21日。

第二宗個案為29歲（編號：12378）男機師，是上述個案的同事，他與朋友居於尖沙咀凱譽，CT值達13至16，即病毒量甚高，相信都是近期感染個案，11月7日到過尖沙咀Maison Eric Kayser食肆光顧、到過黃竹坑遊樂場共8個地方，需要強制檢測。

另外三宗個案分別為：

34歲男患者（編號：12380）為非本地機組人員，他無病徵，11月8日從卡塔爾航班QR8340抵港，來港後入住赤鱲角香港天際萬豪酒店。3月9日及3月30日在卡塔爾接種兩劑復必泰疫苗。

30歲女病人（編號：12377）為來自菲律賓的外傭，10月17日從當地坐CX906航班抵港，入住指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店，期間六次檢測都呈陰性，完成檢疫後再入住銅鑼灣香港珀麗酒店。11月8日再檢測呈陽性，但病毒量低。她7月6日及8月3日在菲律賓接種兩劑莫德納疫苗。

15歲女患者（編號：12379）無病徵帶L452R變種病毒，入住銅鑼灣皇悅酒店及尖沙咀香港港威酒店，10月14日從意大利經卡塔爾坐QR818航班抵港。