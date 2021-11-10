新冠肺炎｜尖沙咀成重災區　有患者到訪食肆如常營業　食客照光顧

本港新冠肺炎疫情反覆，政府昨日（9日）公布4宗初步確診輸入個案，全部患者都是進入社區後才被發現，當中包括兩名獲豁免檢疫的29歲及57歲國泰航空貨機機師，其中29歲機師病毒量極高；政府公布4人潛伏期行跡，尖沙咀可算是「重災區」佔12處，當中至少6間食肆曾有患者到訪。

今日（10日）午膳時段，被列入強檢名單的食肆大多照常營業，亦有食客如常光顧，有經常到尖沙咀區閒逛的退休人士指，一般人未必留意到食肆曾有患者到訪，「如果知當然唔去，但都唔係咁容易知道」，亦有已訂位的上班族認為風險不高，繼續光顧曾有患者到訪的餐廳。



政府今日凌晨公布的強檢測名單中，有不少食肆位於尖沙咀，分別是海港城港威商場芝樂坊餐廳、翡翠拉麵小籠包、太平洋會3樓紫荊閣、新港中心鼎泰豐、CoCo壹番屋、星光行潮庭等。

退休人士盧先生稱，閒時會到尖沙咀行逛，亦正準備找食肆「醫肚」，他指政府雖然有公布患者所到餐廳，但認為「唔係咁易搵到嚟睇」，除非刻意找資料，否則一般市民未必留意到。

新冠病毒恐有社區傳播跡象，盧先生就坦言不太擔心，認為戴好口罩，做好個人衞生就足夠，他已接種兩劑復必泰疫苗，有意打第三針，「好似流感疫苗咁，每年都要打啦，就算有第四、第五針都無問題」。

上班族吳先生中午則與一班同事到芝樂坊午膳，他指不太清楚餐廳曾有患者到訪，但因已訂了枱吃飯，沒打算取消，而且患者是較早前到訪，已有一段時間，相信風險不大。

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