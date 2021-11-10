蔡展鵬曾光顧按摩店案　法庭一度閉門處理警官供詞　案件4月開審

警隊國安處前處長蔡展鵬曾光顧一灣仔按摩店，店內有4人被指涉嫌經營及管理賣淫場所被控，案件今(10日)在東區法院預審，聆訊曾一度進行閉門聆訊，以處理早前提及「非常高級警官」供詞是否與本案有關。鄧少雄裁判官其後再開庭，將案件押後至明年4月6日開審，審期預計為6日。據悉，法庭下令控方須於7日內，將一名高級警務人員的供詞披露給辯方。



四名被告：李亦晴(36歲，女，按摩師)、元秋香(34歲，越南籍女子，無業)、張明芳(35歲，女，按摩師)，及胡炳雄(61歲，無業)，共被控6項罪名，包括管理賣淫場所，經營沒有有效經營牌照的按摩院。

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辯方要求取警官供詞

案件上次提訊時，代表唯一男被告胡炳雄的大律師，曾要求控方提供所有涉案閉路電視片段，及一名警官供詞。惟控方指片段長達7500小時，警方需時準備副本，另該警官的口供涉及內部紀律聆訊，並認為與案無關，裁判官最後把案押後至今日，並閉門在內庭處理。

案中3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指他們於2020年10月至今年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓1樓，即VIET SPA，管理賣淫場所，李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院；唯一男被告胡炳雄則被控在同一期間同一地點經營賣淫場所，及經營沒有有效經營牌照的按摩院。

案件編號：ESCC1161/2021