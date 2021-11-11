機組人員豁免檢疫　梁子超指極大漏洞　市民斥陪葬：我唔戴口罩喇

本港昨日（10日）新增5宗新冠肺炎個案，全部屬輸入個案，當中包括3名組人員，恐爆發社區傳播。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）在電台節目表示，機組人員豁免檢疫是極大漏洞，要求機組人員在外地受隔離，回港卻免檢疫下入社區，是本末倒置，真正有效防控是採取妥善的檢疫隔離。



不少觀眾「烽煙」勞氣鬧爆豁免檢疫，有市民直斥是「白癡」政策，累港人陪葬；亦有市民形容疫苗護照是旁門左道，形同逼人打針令人反感。



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梁子超在港台節目《千禧年代》表示，其中一名患者病毒量極高，曾進入社區，難以排除傳播風險，未來21日需特別留意，市民如有病徵要立即檢測，盼盡早發現傳播鏈，才有機會在短期內避免產生第五波。

梁又批評，機組人員豁免檢疫是極大漏洞，要求航空公司在外地採取社區隔離，在本港卻容許未檢疫人士進入社區，形容是本末倒置，「希望人哋有妥善隔離措施，但又唔喺自己地方做，真係唔知係咩道理」。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）在電台節目表示，機組人員豁免檢疫是極大漏洞，要求機組人員在外地受隔離，回港卻免檢疫下入社區，是本末倒置。（資料圖片）

梁續指，醫學監察「素來無用」，只適用於低風險下的附加保障，新冠病人未必有病徵，已接種疫苗人士又無明顯病徵，容易走漏個案走入社區，「你可以有不同原因借口讓某啲人入社區，但病毒唔會分到人，呢啲豁免人士嘅感染風險唔會少得過高風險地區嘅人」，他指現時真正清零的地方愈來愈少，要將低及高風險航線絕對分開，香港現階段未能做到，真正有作用的是妥善檢疫措施，在指定酒店內不能與社區接觸。

對於有意見認為可以參與以色列，推出疫苗護照鼓勵全民打針，梁稱現時未接種疫苗群組主要集中長者，疫苗護照或影響他們出行，「唔打針唔畀入院舍咩？點解老人家咁驚？根本通報上有問題」，而且採用疫苗護照的法國疫情持續爆發，以色列國內有大爭議，認為政府應正視信心問題，「夾硬」強逼打針，反而令人覺得疫苗確實有風險。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富表示，外地採取與病毒共存策略，當地機組人員沒有戴口罩，本地人員與他們接觸，風險一定比較高，認為政府應研究如何防控。

聽眾何先生「烽煙」節目，直斥豁免機組人員是「白癡政府，白癡政策」，「日戴夜戴口罩，你禁咗佢（豁免）啦，我哋陪葬呀，我原本以為佢哋唔可以亂走，要留喺屋企，真係冤枉大老爺呀，我聽日真係唔戴口罩喇」。聽眾王先生指自己患糖尿病，不打算打針，批評疫苗護照令人反感，「打足兩、三針，都係中嘅，唔好行埋旁門左道啦」，認為市民應戴好口罩，政府應審慎處理疫情。