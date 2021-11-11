增三宗輸入個案　兩名確診免檢疫機師屬Delta　基因排序不一致

衞生防護中心公布，本港今日（11日）新增3宗輸入確診個案，全部都帶L452R變種病毒，其中一人為外傭。昨日確診並獲豁免檢疫、並已走入社區的兩名國泰貨機機師，他們的基因排序十分相似，但並非完全一致，惟可證實為外地感染，並非本地個案。



今日錄得少於五宗初步確診，而三宗確診個案都帶L452R變種病毒，亦沒有病徵，分別為：

．來自菲律賓的33歲女傭（編號：12381），她10月29日從當地坐PR300航班抵港，6月16日及7月14日在菲律賓接種兩劑科興疫苗，抵港後入住竹篙灣檢疫中心，第12日樣本確診

．來自泰國的62歲男患者（編號：12382），他10月22日從當地坐CX654航班抵港，7月1日及29日在泰國注射兩劑國藥疫苗，抵港後住東涌福朋喜來登酒店，第19日樣本確診

．來自沙地阿拉伯的50歲男病人（編號：12383），他11月9日從當地坐QR818航班抵港，8月14日及9月4日在香港接種兩劑復必泰疫苗，抵港後在香港機場檢測即確診

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至於昨日確診、獲豁免檢疫並走入社區的兩名國泰貨機機師，香港大學的全基因組測序分析顯示，兩人都感染Delta，基因排序十分相似，但並非完全一致。衞生防護中心表示，他們屬於Delta的AY.43亞系，在歐洲特別是德國十分常見，認為兩人是在外地感染。

而另一宗昨日確診的個案，15歲女病人（編號：12379）的基因排序結果反映，跟上述兩名病人並無流行病學關連，患者是較早前在海外感染，已列為輸入復陽個案。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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另外，早前確診的56歲男患者（編號：12374），防護中心稱屬於Delta Plus，跟另一宗同屬Delta Plus個案19歲女病人（編號：12375），一同在11月1日坐BA027航班抵港，他們座位相近，分別為2B和2E。中心的流行病學調查仍然繼續。

防護中心稱，Delta Plus自今年七月起在世界各地增多，截至上月底，超過26,000個來自42個國家的Delta Plus基因排序已上載至網上基因庫（GISAID），當中大部分（93%）基因排序由英國通報，有關個案在當地所佔比率亦逐漸上升，有報告指該病毒株可能比其他Delta Plus更具傳播力，尤其在家庭成員之間。現時，英國的初步分析指Delta Plus對比其他Delta變異病毒株，並沒有明顯削弱疫苗功效。

復陽病人要再在臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心）隔離14日，政府稱今日開始，會改以觀塘帝盛酒店作為康復者的隔離地點，酒店只用作接收康復者，衞生署正安排37位出院病人前往酒店完成餘下的隔離管理。