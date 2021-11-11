郭位2023年5月離任　城大校董會及教資會讚揚貢獻

香港城市大學今日（11日）宣布，校長郭位將於2023年5月約滿後退任校長一職。城大指，校董會主席主席黃嘉純已於10月7日的校董會會議上，向校董會成員滙報有關校長郭位約滿退任決定，並展開全球招聘下任校長的程序。



大學教育資助委員會主席唐家成亦表示，郭位過去十多年就任校長期間，積極推動城大在創新、創業及研究方面的工作，並於2019/20學年推出首個由教資會資助的獸醫學學士課程，向其致以衷心謝意。



香港城市大學今日（11日）宣布，校長郭位將於2023年5月約滿後退任校長一職。（資料圖片)

校董會主席讚揚其貢獻

黃嘉純表示，郭位出任校長一職以來，一直用心致志，勇於承擔，服務城大社群表現卓越，深受校董會成員的肯定和讚賞，又深信郭位在餘下的任期內定能繼續帶領城大創造更多成就，繼續為大學作出貢獻。

城大表示，郭位自2008年出任城大校長以來，致力創立「健康一體化」的理念，成立香港首個動物醫學院，6年制的獸醫學學士課程於2018年獲教資會確認為受資助課程，為亞洲首個6年制獸醫學學士課程。 在郭位的領導下，城大在QS世界大學排名榜由2004年198位，躍升至2021年的53位。

郭位表示，對得到校董會的堅定支持感到榮幸，並一直以城大今天的成就感到驕傲。他指，相信在離任前，城大一定能取得更大更深遠的成就。

教資會主席唐家成向郭位致以衷心謝意

大學教育資助委員會主席唐家成表示，郭位過去十多年就任校長期間，積極推動城大在創新、創業及研究方面的工作，並於2019/20學年推出首個由教資會資助的獸醫學學士課程，向郭位致以衷心謝意。他續指，期待與城大繼續保持密切伙伴關係，並與繼任校長緊密合作，支持城大以及整個高等教育界的發展。