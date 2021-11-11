城大郭位無聯署撐國安法、拒參與再出發大聯盟　強調「政教分離」

再有美籍台灣大學校長決定離任，上任13年的城大校長郭位，於2023年5月約滿後離任。郭位是城大歷來在位最長的校長，至今已連任三屆，任期經歷反修例風波，曾被批未有公開與師生對話，但在「理大圍城」一役，曾到現場了解情況，又曾發稿呼籲官員拋開舊思維方式與做法，以「最大的誠意及開放的心胸」與各界溝通。他未有參與大學校長聯署聲明撐國安法，也無參與「香港再出發大聯盟」，強調城大「教研合一、政教分離」。



在「理大圍城」一役，警方封鎖校園期間，郭位曾到理大了解情況。（資料圖片）

反修例風波無與師生公開對話 曾到理大現場找學生

美籍台灣學者郭位，是電子系統與核能可靠度研究專家，自2008年出任城市大學校長，今年正值第三屆任期，2023年約滿後離任，在校管治將達15年，屆時將超過70歲。

郭位任內經歷2014年佔領運動和2019年反修例風波。2019年11月示威者發起「大三罷」行動，多間大學相繼成為衝突現場，校長辦公室遭到破壞。在「理大圍城」一役，警方封鎖校園期間，郭位曾到理大了解情況，希望為兩名身處現場的城大學生提供協助，但最後未能找到他們。他曾發新聞稿稱，期望官員拋開舊思維方式與做法，以「最大的誠意及開放的心胸」，客觀地就各種議題與各界溝通，又提到「先進的社會裏，政教要分離（政治與教育）」。

當年各資助大學校長對反修例事件取態被受關注，六間大學均相繼舉行公開論壇，但郭位拒絕安排公開對話。網上有二次創作歌曲《找郭位》，嘲諷城大校園封起圍板，校長未有現身的情況，據報曾翻唱及發佈此歌的學生，遭校方高層投訴，涉違反學生紀律守則，須向郭位寫道歉信，和禁足校園一段時間。

五間資助大學校長曾聯合發出聲明，指理解訂立國家安全法的必要性，郭位未有參與聯署。（資料圖片)

11間大學校長參與再出發大聯盟 獨欠郭位

隨著風波暫告一段落，前特首董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，11間大學校長均有參與，惟獨欠郭位。城大當時回覆傳媒查詢指，強調城大謹守「教研合一、政教分離」，更引用北宋詩人蘇軾官場被貶謫後，創作的《定風波》一句「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」。

《港區國安法》去年七月實施前，五間資助大學校長聯合發出聲明，指理解訂立國家安全法的必要性，郭位未有參與聯署。

郭位上任初期誓言，10年內將城大打入全球百大，承諾在任內兌現。（資料圖片)

城大打入全球53名 被指「篤數」谷QS排名

郭位上任初期誓言，10年內將城大打入全球百大，承諾在任內兌現，城大在國際高教研究機構Quacquarelli Symonds世界大學排名中，由2012年排第95位，上升至今年第53位。不過，2017年被傳媒揭發，涉向機構「報細」學生人數，以降低師生比例而取得更佳排名，校方否認指控，強調數據已交獨立審核。

他任內推動多項新政策及改革，包括開辦全港首間及唯一的動物醫學院，在東莞設立城大分校，預計最快2023年開學。另外，他又廢除沿用多年的畢業「榮譽等級」制，改為僅三級的「優等」制等。