新冠肺炎｜東涌福朋喜來登酒店爆疫　一住客遭另一人傳染Delta＋

本港再有檢疫酒店走廊傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今晚（12日）到東涌福朋喜來登酒店視察，指原居15樓一名住客每日都用踏單車機做運動，較平常換氣多7倍，他檢疫期間病發之後確診，其相鄰住客接近檢疫後期開門時卻沒有戴口罩，懷疑因空氣傳播而染疫，兩人的全基因排序百份百一樣，同感染變種病毒Delta AY.4.2亞系（Delta Plus，Delta＋），建議經常做運動者要在房內加設空氣清新機。



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第二名染疫住客最後一次檢測始呈陽性

英籍56歲男病人（編號：12374）11月1日從英國倫敦抵港，在香港機場檢測呈陰性，並入住東涌福朋喜來登酒店1515號房檢疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，患者11月3日檢測亦呈陰性、11月5日抽取的樣本在11月6日檢測到陽性，CT值達14.8即病毒量非常高，病人同日下午3時多離開酒店送院，患者報稱11月4日開始咳嗽。

另一名來自泰國的62歲男住客（編號：12382），早在10月22日抵港，在香港機場檢測呈陰性，並入住東涌福朋喜來登酒店1517號房，即後來56歲病人入住之鄰。62歲患者檢疫期間連續5次檢測都呈陰性，離開酒店前最後一次檢測卻呈陽性，CT值達16.2至17.3即病毒量非常高。

歐家榮：二人房間相鄰 病毒基因100%相似

歐家榮表示，兩人房間相鄰並在11月1日至6日都身在酒店，而病毒樣本的全基因排序發現，他們百分之百相同，有理由懷疑酒店出現爆發。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，56歲男病人熱愛做運動，房內空氣病毒量非常高。（廖雁雄攝)

袁國勇：首名患者踏單車機 呼吸致病毒量非常高

港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，提到56歲男病人熱愛做運動，在房間每日都用踏單車機，「平時每分鐘抖氣12次，每一次噴出500毫升，每分鐘通氣量係6公升左右，但係當你做啲咁劇烈運動嘅時候，你隨時由6公升升到48公升甚至更高」，即高出7倍，相信房內空氣病毒量非常高。

袁國勇稱雖然房間有負壓系統，即空氣由走廊流入房間，但在15樓做煙霧測試打開房門時，房內下團空氣仍然會流出走廊，估計跟擾流效應有關；但上團空氣亦可流回1517房，而後者62歲病人亦承認，打開房門取食物時無戴口罩，懷疑因此而造成空氣傳播染疫。

兩個房間使用同一渠管，但袁國勇稱都是U型聚水管，而且洗手間的水每日都會流入聚水管，不相信由地渠引致傳播；清潔人員消毒時亦較懶散，但引致傳播機會亦較低，會提醒有關員工將消毒液平均及準確噴灑在放取食物等地方。

54名15樓現時及已離開住客需入竹篙灣檢疫

11月1日至6日期間同層有54名住客檢疫，歐家榮稱當中30多人仍然在酒店會安排他們到竹篙灣檢疫中心隔離多14日，15樓已經封閉，直到撤離行動完結，酒店重新消毒才可招待新住客；而約20人就已離開酒店，不排除可以在社區傳播，會盡快聯絡他們並安排隔離，但他們離開酒店前已做多次檢測，而來自高風險地區人士返港後第26日會再做檢測，目前未有相關個案出現。

本港目前錄得三宗Delta Plus個案，其中兩宗在上述酒店發生。衞生防護中心總監徐樂堅表示，暫時不掌握Delta Plus太多資訊，但引述海外表示該病毒株傳播力可能較高，香港個案都是接觸4至5日就呈陽性，部份檢疫者隔離初期保護意識高，但臨近完結檢疫時就鬆懈，呼籲市民遵守防疫規定。