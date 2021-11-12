新冠肺炎｜運房局拒禁機組人員回家檢疫　僅改返港每日一測

本港日前有兩名豁免酒店檢疫的國泰航空貨機機師，在回家三日確診，並在社區逗留，有醫學界人士要求規定機組人員一律酒店檢疫。運輸及房屋局今日（12日）公布補鑊安排，要求返港機組人員每日檢測一次，所有本地機組人員都要接種第三針新冠疫苗，加設駐地監察人員監督貨機機師。不過未提到實施日期，亦無取消豁免酒店檢疫安排。



國泰航空表示，已展開內部調查；並會即時加強外站的檢查，確定所有機組人員在外停留時必須在指定酒店房間內自我隔離，同時將要求所有合資格的機組人員須接種第三劑疫苗，並積極建議所有其他員工盡早接種第三劑疫苗。



閉環式運作管理機師 責成國泰調查及提交報告

運房局表示，貨機並不運載乘客，不存在與乘客接觸所帶來的潛在風險，在閉環式運作下，貨機機組人員在停留外站期間亦不會與當地的社區直接接觸，並需要於航空公司安排的酒店房間自我隔離及乘坐點對點交通往返酒店與機場。當他們抵港後，均須於香港機場接受檢測，並視乎他們所停留的外站及在機上執勤的情況等因素，接受自我隔離或醫學監察，期間亦需要定期接受檢測，以持續監察健康狀況。

運房局稱已就該兩宗個案與國泰航空會面，責成國泰加快調查、提交報告及作出跟進。國泰航空表示，經常提示機組人員，不論於香港或海外地區，必須嚴格遵守相關的防疫措施，現正就這些個案進行內部調查，如有需改善的地方或合規要求未能完全達標，將根據公司程序採取適當的措施及行動。

▼11月9日強制檢測公告詳情▼

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運房局方表示，為應對最新疫情及變異病毒株的風險，已循一切可行方向檢視和研究改善相關安排，並要求航空公司盡快採取以下措施，包括：

1.本地貨機機組人員回港後，檢測次數縮短至每日一檢



2.所有本地機組人員都要接種第三針疫苖



3.加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並加強獨立審核工作，確保機組人員符合閉環式運作的要求，以減低他們受感染的風險



4.就本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制，並訂明更清晰的指引，同時加強監管，以盡可能避免他們與社區接觸



國泰：即時加強外站檢查 將要求機組人員打第三針

國泰稱會即時加強外站的檢查，以確保機組人員於外站停留時，嚴格遵守國泰航空的健康及安全守則，並與運房局和衞生當局緊密合作，加強保障香港的公眾健康。發言人稱，會發布進一步的指引，規定機組人員於回港後接受醫學監察期間的活動；並會安排機組人員每天進行毒病檢測，指引詳情將稍後公布。

國泰續指，所有航班均由已完全接種疫苗的機組人員執勤。所有機組人員在香港以外的地方停留時必須在指定酒店房間內自我隔離，亦必須接受頻密的強制檢測，今年以來在香港已接受逾17萬次病毒檢測，將要求所有合資格的機組人員須接種第三劑疫苗，並積極建議所有其他員工盡早接種第三劑疫苗。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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當局強調即使在疫情下，社會對航空貨運服務的需求仍然非常殷切，而航空貨運服務對市民日常生活必需品、個人防護裝備、藥物和疫苗等入口香港的運輸至關重要，香港在疫情下繼續擔當國際空運樞紐，將內地及世界各地的市場和供應鏈連繫起來，香港機場在2020年處理的貨運總量達450萬公噸，總值35,000億元，佔香港外貿總值約43%。政府提到有必要確保往來香港的必要航空貨運服務不受影響，讓本港經濟以至全球供應鏈得以正常運作。