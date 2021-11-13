第三針｜八十歲婆婆無懼溝針轉打復必泰：勁啲吖嘛　想保護自己

政府開始為合資格市民接種第三針疫苗，今日（13日）是開打首個周未，早上接種復必泰疫苗的界限街體育館，未見早兩天排長龍情況，人流一般。有市民表示為了提升疫苗保護力，不怕溝針，故第三針由科興轉打復必泰，亦有市民指香港驗抗體的測試不普及，難以得知自己的抗體水平。



李婆婆今早到界限街體育館接種復必泰第三針，她說，之前選擇接種科興疫苗，是因為年紀較大，「唔知接唔接受到」，所以選擇一隻副作用較為輕的疫苗。現在打第三針，則因為有了前人經驗，「好多人打咗都冇事，又勁啲吖嘛，咪想打」。她說不少朋友都有轉打復必泰的想法，相信自己轉打復必泰後會成為榜樣，正在考慮的朋友亦會彷效。

李婆婆第三針時「轉會」接種復必泰，「勁啲吖嘛」。 （梁鵬威攝）

李婆婆說第二針科興是四月時接種，「咁長時間，咩都冇啦，咁多個月」，如需接種第四針亦會支持；又提到變種病毒流入「好得一驚咁」，都想保護自己。

孫先生提到香港不流行驗抗體，不清楚自己抗體水平，所以儘早接種第三針。（梁鵬威攝）

孫先生與太太亦到場接種疫苗，他們之前亦同樣是接種復必泰疫苗。孫先生提到香港不流行驗抗體，不清楚自己抗體水平，所以想盡早接種第三針；又提到太太的親友於印尼生活，當地亦流行驗抗體，唯香港「都唔覺有呢啲野」，指進行測試驗抗體水平可更安心，但香港「都知應該邊度驗」。

至於提供科興疫苗接種的官涌體育館，打針亦毋須排隊，需返內地做的沈先生表示期待打第三針，「一知有得打即刻book，早打早著」，指除了健康保障外，亦是為通關鋪路。他說近日收緊防疫豁免非常不便，「要去就一定要隔離」，唯有以視像等方式與內地工廠員工保持聯繫。

對於疫苗科興為第三針，他指主要是擔心副作用，「勁啲反效果高啲，冇咁嘅需要」，對於抗體維持較短時間，他表示有需要樂意打第四針，「穩穩陣陣，三針唔得打四針囉」。

沈先生今早打第三針，期望可盡快通關到內地做生意。(梁鵬威攝)

黃先生亦於今早到官涌打針，因跟從政府指引，「夠六個月咪打」，又表示如需打第四針，亦會跟從政府指示。