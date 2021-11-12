第三針疫苗｜開打第二日　機場員工提早打針︰可能唔打唔畀禁區證

新冠疫苗第三針開打今日（12日）踏入第二日，位於佐敦、提供科興接種的官涌體育館，下午繼續有市民輪候即日籌。

有機場客運員工表示，雖然公司暫未強制員工必須打齊三針，但由於擔心機場防疫要求會更新，憂更新措施會影響工作，「可能唔打唔畀禁區證」，故決定預早接種第三針。



新冠疫苗第三針昨日開打，各社區疫苗接種中心一度見人龍，不少市民需輪流逾一小時。記者今日（12日）再到位於佐敦、提供科興疫苗接種的官涌體育館觀察，在體育館外輪候的人龍明顯比昨日短，高峰時期排隊人數只有約六至七人。

接種中心職員透露，今早及中午開放時間前，均有市民到場排隊等候，但人龍在中心開放後短時間已消化，加上今日是第三針開打第二天，整個接種流程比昨天更為順暢，市民亦不需輪候太長時間。

有機場員工憂影響工作 預早接種第三針

前來接種第三針的沈先生是機場客運員工，他表示，雖然公司暫未有強制員工必須打齊三針，但擔心措施日後更新時，未打齊針會影響工作，「可能唔打唔畀禁區證」，故決定打定第三針。他又說，公司有安排接種第三針翌日的「針假」，「幾好，有一日休息大家都舒服啲。」

今日新增的輸入個案患者已打齊三針，經常接觸訪港人士的沈先生表示，對個案不擔心，相信接種後會有足夠抗體。他未有打算「溝針」，由於身邊的朋友同樣是接種科興疫苗，加上較少消息指接種科興後再確診，故對疫苗有信心。

81歲的文先生指，有留意昨日接種中心排長龍，但今日亦打算前來碰一碰運氣，笑言「諗住嚟到冇得打咪返去囉」。（曾凱欣攝）

疫苗中心昨現人龍 有市民今日一試碰運氣

同樣打第三針、81歲的文先生到場輪候即日籌。他指，有留意昨日接種中心排長龍，但今日亦打算前來碰一碰運氣，笑言「諗住嚟到冇得打咪返去囉。」

他表示，早前接種頭兩針時選擇科興，未有打算「溝針」，全因留意到專家指，第三針接種另一隻疫苗「都係抗體多少少，咁中國人緊係信返自己，打科興啦。」他說，最期望接種後能夠通開，可到內地探望朋友。

已打頭兩針 市民：冇理由唔打第三針

陳先生同樣今日接種第三針，他直言「打得第一、二針，冇理由唔打第三針」，又認為選擇哪一種疫苗純屬個人喜好，最重要是沒有不良反應。