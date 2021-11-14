新冠肺炎｜衞生署強制本月法蘭克福返港國泰機組人員接受檢疫21日

本港一周內三度有獲豁免檢疫的國泰機師從德國法蘭克福抵港確診，並帶變種病毒，料影響與內地通關。國泰航空今晚（14日）表示，已按衞生當局要求，安排11月1日起到過當地的機組人員到政府檢疫中心隔離21日。有專家指國泰是為應付危機處理，但關注往後以及其他駐站機組人員的檢疫安排，若仍然豁免酒店檢疫對社區構成巨大風險。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



+ 1

11月13日，大角咀凱帆軒1至3座須封區強檢。（資料圖片／政府新聞處圖片）

機組人員到檢疫中心隔離

三名豁免檢疫的國泰機師染疫，惹起全城關注，當中首兩名的病毒基因排序顯示為德國爆疫的Delta變種病毒，顯示國泰的「閉環式」運作方案有漏洞。專家紛紛提出機組人員應該檢疫7至14日。

國泰今晚公布，配合衞生當局要求，11月1日起到過德國法蘭克福的機組人員，必須要到政府的檢疫中心隔離21日。政府目前的隔離營只有竹篙灣檢疫中心。

國泰又表示，已立即安排在當地的機組人員轉換酒店，並會盡快暫停貨機機組人員在法蘭克福停留，強調所有執勤機組人員均已接種疫苗，而染疫的機組人員現正接受適切的醫療診治，公司亦為其他機組人員提供一切必須的支援。

國泰稱，會全力支持港府實現社區零感染的目標，經常提示機組人員，不論於香港或海外地區，必須嚴格遵守相關的防疫措施，會調查機組人員在外情況，確保全面合規及達致最高安全水平；並指所有機組人員在香港以外的地方停留時，必須在指定酒店房間內自我隔離，他們亦必須接受頻密的強制檢測，今年以來在香港已接受逾170,000次病毒檢測。

▼11月14日執法人員在凱帆軒1座查核居民檢測▼



+ 5

梁子超：其他駐站人員仍免檢構極大風險

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，三名從法蘭克福回港機師短期內接連染疫，反映當地酒店、機場都危機四伏，國泰要求當地返港機組人員檢疫21日是為應付危機，但其他駐站機組人員仍然豁免檢疫，對本港仍然構成極大風險。

梁子超認為若檢疫7日仍然有相當大風險，「97%旅客都在7日內病發，因為佢哋係外地旅行中感染，但機組人員可能喺機場或者返緊嚟時感染，10%超過7日先驗到陽性......雖然檢疫14日仍然有機會走漏1%，但可以靠頻密檢測盡量防止走漏。」他提出機組人員可以執勤兩個月，檢疫14日後才放一個月假期回到社區，減低社區爆發風險。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



+ 3

衞生署：3機師可能在法蘭克福酒店逗留時感染

衞生防護中心表示，繼續跟進三宗國泰機師確診輸入個案，他們個案編號分別為12376、12378 及 12387。其中個案12376和12378於11月6日由德國抵港，11月8日分別於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈陽性；個案12387於11月7日由德國抵港，11月12日於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈陽性。三宗均涉及L452R變異病毒株的感染。

流行病學調查和個案追蹤發現，首兩宗個案均於11月1日抵達德國法蘭克福，並於同日入住國泰安排的同一所酒店，直至其於11月5日啓程返港。第三宗個案於11月3日抵達法蘭克福並入住同一酒店。流行病學調查顯示三人可能在該酒店逗留期間受到感染，中心已通知德國衞生當局，以跟進相關情況；為審慎起見，中心安排該航空公司所有曾於11月1日後曾在德國入住同一所酒店的機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，直至其離開該酒店起計21日止。